Япония призывает Россию "надавить" на КНДР из-за пуска ракеты

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Япония призывает Китай и Россию сыграть дополнительную роль для усиления давления на КНДР в связи с новым ракетным испытанием, заявил генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы намерены усиливать давление на Северную Корею, настаивая на дополнительной роли не только с нашей стороны, Америки и Южной Кореи, но также Китая и России", — заявил Суга журналистам в эфире NHK.

Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск предположительно баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени в провинции Чагандо.