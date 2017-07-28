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    В мире

    Япония призывает Россию "надавить" на КНДР из-за пуска ракеты

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (448)

    (обновлено: )90
    Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти намерены усиливать давление на Северную Корею, настаивая на дополнительной роли также со стороны Америки и Южной Кореи, Китая и России.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Япония призывает Китай и Россию сыграть дополнительную роль для усиления давления на КНДР в связи с новым ракетным испытанием, заявил генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.

    "Мы намерены усиливать давление на Северную Корею, настаивая на дополнительной роли не только с нашей стороны, Америки и Южной Кореи, но также Китая и России", — заявил Суга журналистам в эфире NHK.

    Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск предположительно баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени в провинции Чагандо.

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