США и Япония сообщили подробности пуска ракеты КНДР

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Военные США подтвердили пуск ракеты с территории КНДР.

По оценке Пентагона, ракета могла быть баллистической.

"Я могу подтвердить, что мы засекли пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Мы проводим оценку и скоро предоставим более подробную информацию", — сказал представитель ведомства капитан Джефф Дэвис.

По словам представителя ведомства, военные США собирают более подробные данные об испытании и проводят дальнейшую оценку.

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что баллистическая ракета КНДР, запущенная в ночь на субботу, пролетела в воздухе около 45 минут над Японским морем, но данных об ущербе пока не поступало.

По его словам, возможно, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", — сказал Суга в эфире телеканала NHK.

Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск предположительно баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени в провинции Чагандо.