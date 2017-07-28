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    США и Япония сообщили подробности пуска ракеты КНДР

    (обновлено: )7110
    Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что баллистическая ракета КНДР, запущенная в ночь на субботу, пролетела в воздухе около 45 минут над Японским морем.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Военные США подтвердили пуск ракеты с территории КНДР.

    По оценке Пентагона, ракета могла быть баллистической.

    "Я могу подтвердить, что мы засекли пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Мы проводим оценку и скоро предоставим более подробную информацию", — сказал представитель ведомства капитан Джефф Дэвис.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    КНДР проводит пуски баллистических ракет, как пирожки печет

    По словам представителя ведомства, военные США собирают более подробные данные об испытании и проводят дальнейшую оценку.

    Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что баллистическая ракета КНДР, запущенная в ночь на субботу, пролетела в воздухе около 45 минут над Японским морем, но данных об ущербе пока не поступало.

    По его словам, возможно, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

    "Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", — сказал Суга в эфире телеканала NHK.

    Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск предположительно баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени в провинции Чагандо.

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