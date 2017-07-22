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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: отставка пресс-секретаря Трампа, "запретная" КНДР

    (обновлено: )13
    Зарубежные СМИ пишут об отставке пресс-секретаря президента США, о запрете американцам посещать КНДР, об увольнении шефа полиции Миннеанаполиса на фоне скандала, а также о скорби из-за смерти вокалиста Linkin Park.
    Шон Спайсер. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    РИА Новости Украина

    Отставка пресс-секретаря президента США 

    Крупнейшие мировые СМИ (New York Times, Guardian, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal) пишут о том, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом по кадровым вопросам. Вслед за отставкой Спайсера Трамп повысил заместителя пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс до должности главы пресс-службы Белого дома и своего пресс-секретаря. 

    Сара Сандерс
    Скриншот
    Новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Справка

    "Трамп сделал перестановки в команде по коммуникациям по прошествии нескольких месяцев безвыходного положения", — отмечает Wall Street Journal. 

    Как пишет New York Times, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям. 

    Financial Times напоминает, что "перестановка произошла на фоне развивающегося расследования "вмешательства РФ" в выборы в США", которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

    Американцев не отпустят в КНДР 

    Большинство мировых СМИ сегодня освещают новость о том, что госдеп США запретит своим гражданам посещать Северную Корею по соображениям безопасности. 

    Как пишет Washington Post, запрет вступит в силу в конце августа. Представитель ведомства Хизер Науэрт подчеркнула, что безопасность американцев является "главным приоритетом" для госдепа. 

    "Решение о запрете выезда для американских граждан в иностранное государство стало непривычным изменением политики госдепа, возвращаясь к политике ужесточения передвижений, которая не использовалась со времен холодной войны", — отмечает издание. 

    При этом, отмечает Wall Street Journal, многие американские туристы находят запрет "нечестным", так как им любопытно узнать о жизни закрытого северокорейского общества. Издание подчёркивает, что, как правило, туристам в КНДР не разрешают передвигаться самостоятельно, а группы сопровождают "официальные государственные представители".

    Глава МВД Арсен Аваков, председатель Нацполиции Сергей Князев и новоназначенный первый заместитель главы НП Вячеслав Аброськин во время церемонии передачи специального цифрового оборудования для киберполиции Украины
    УНИАН
    Новый начальник полиции Донецкой области. Мнение эксперта

    Шеф полиции Миннеаполиса уволилась на фоне скандала 

    Многие крупнейшие международные СМИ (New York Times, Washington Post, Washington Times, Guardian, Daily Mail, Time) пишут о том, что шеф полиции американского города Миннеаполис Джейни Хартью уволилась по просьбе мэра менее чем через неделю после того, как местный полицейский застрелил безоружную австралийку. 

    Протесты вспыхнули в Миннесоте после того, как Мохамед Нур выстрелил в гражданку Австралии Джастин Дэймонд. По данным СМИ, Дэймонд позвонила в полицию по телефону, чтобы сообщить о вероятном случае изнасилования неподалеку от ее дома. Один из прибывших к месту происшествия полицейских выстрелил в нее из машины, женщина скончалась. Нательные камеры Нура и другого полицейского в машине были выключены. 

    New York Times пишет, что "шефа полиции Миннеаполиса заставили уйти". 

    Газета Washington Post цитирует мэра города: "Я не уволюсь".

    Обсуждали ли Кисляк и Сешнс предвыборную кампанию? 

    Некоторые издания также комментируют публикацию Washington Post, которая, ссылаясь на некие источники, утверждает, что посол России в США Сергей Кисляк обсуждал предвыборную кампанию с тогдашним советником в предвыборном штабе Трампа Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора. 

    По заявлениям анонимов, американская разведка якобы перехватила два разговора между Кисляком и Сешнсом, в ходе которых, как утверждается, они обсуждали темы, связанные с предвыборной кампанией кандидата-республиканца Трампа. 

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    Гамбургский счет: Россия – США, все только начинается

    Издание Telegraph обратило внимание на то, что "в течение нескольких часов после отставки пресс-секретаря Дональда Трампа Шона Спайсера позиция другого ключевого члена его администрации оказалась чрезвычайно уязвимой". 

    Газета Hill, в свою очередь, подчеркнула, что представитель американского минюста Сара Флорес назвала информацию "неподтвержденной". 

    "Очевидно, я не могу комментировать надежность того, что анонимные источники представили в качестве совершенно неподтвержденных данных разведки, которые Washington Post не видел и которые мне не предоставили", — цитирует издание слова Флорес.

    Мир скорбит о кончине вокалиста Linkin Park 

    Ряд зарубежных изданий сегодня продолжают освещать трагические известия, связанные с кончиной лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона. Так, многие СМИ пишут о решении группы отменить турне по Северной Америке в связи с уходом Беннингтона из жизни. 

    Как пишет британская Mirror, представители коллектива отметили, что "опустошены" потерей и сейчас не могут думать о турне. 

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    "Мы невероятно расстроены новостью об уходе Честера Беннингтона. Североамериканский тур Linkin Park "One More Light" был отменен, вернуть стоимость билетов можно в пунктах покупки. Наши мысли со всеми, кого затронуло это событие", — цитирует музыкальное издание Billboard заявление организаторов тура Live Nation. 

    Газета Los Angeles Times назвала музыканта "голосом утешения из темноты", отметив, что "множество голосов присоединились к онлайн-хору скорбящих о его кончине". 

    "Его смерть оставила после себя новый вакуум", — заключают журналисты издания.

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