О чем пишут в мире: отставка пресс-секретаря Трампа, "запретная" КНДР

РИА Новости Украина

Отставка пресс-секретаря президента США

Крупнейшие мировые СМИ (New York Times, Guardian, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal) пишут о том, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом по кадровым вопросам. Вслед за отставкой Спайсера Трамп повысил заместителя пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс до должности главы пресс-службы Белого дома и своего пресс-секретаря.

"Трамп сделал перестановки в команде по коммуникациям по прошествии нескольких месяцев безвыходного положения", — отмечает Wall Street Journal.

Как пишет New York Times, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Financial Times напоминает, что "перестановка произошла на фоне развивающегося расследования "вмешательства РФ" в выборы в США", которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Американцев не отпустят в КНДР

Большинство мировых СМИ сегодня освещают новость о том, что госдеп США запретит своим гражданам посещать Северную Корею по соображениям безопасности.

Как пишет Washington Post, запрет вступит в силу в конце августа. Представитель ведомства Хизер Науэрт подчеркнула, что безопасность американцев является "главным приоритетом" для госдепа.

"Решение о запрете выезда для американских граждан в иностранное государство стало непривычным изменением политики госдепа, возвращаясь к политике ужесточения передвижений, которая не использовалась со времен холодной войны", — отмечает издание.

При этом, отмечает Wall Street Journal, многие американские туристы находят запрет "нечестным", так как им любопытно узнать о жизни закрытого северокорейского общества. Издание подчёркивает, что, как правило, туристам в КНДР не разрешают передвигаться самостоятельно, а группы сопровождают "официальные государственные представители".

Шеф полиции Миннеаполиса уволилась на фоне скандала

Многие крупнейшие международные СМИ (New York Times, Washington Post, Washington Times, Guardian, Daily Mail, Time) пишут о том, что шеф полиции американского города Миннеаполис Джейни Хартью уволилась по просьбе мэра менее чем через неделю после того, как местный полицейский застрелил безоружную австралийку.

Протесты вспыхнули в Миннесоте после того, как Мохамед Нур выстрелил в гражданку Австралии Джастин Дэймонд. По данным СМИ, Дэймонд позвонила в полицию по телефону, чтобы сообщить о вероятном случае изнасилования неподалеку от ее дома. Один из прибывших к месту происшествия полицейских выстрелил в нее из машины, женщина скончалась. Нательные камеры Нура и другого полицейского в машине были выключены.

New York Times пишет, что "шефа полиции Миннеаполиса заставили уйти".

Газета Washington Post цитирует мэра города: "Я не уволюсь".

Обсуждали ли Кисляк и Сешнс предвыборную кампанию?

Некоторые издания также комментируют публикацию Washington Post, которая, ссылаясь на некие источники, утверждает, что посол России в США Сергей Кисляк обсуждал предвыборную кампанию с тогдашним советником в предвыборном штабе Трампа Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора.

По заявлениям анонимов, американская разведка якобы перехватила два разговора между Кисляком и Сешнсом, в ходе которых, как утверждается, они обсуждали темы, связанные с предвыборной кампанией кандидата-республиканца Трампа.

Издание Telegraph обратило внимание на то, что "в течение нескольких часов после отставки пресс-секретаря Дональда Трампа Шона Спайсера позиция другого ключевого члена его администрации оказалась чрезвычайно уязвимой".

Газета Hill, в свою очередь, подчеркнула, что представитель американского минюста Сара Флорес назвала информацию "неподтвержденной".

"Очевидно, я не могу комментировать надежность того, что анонимные источники представили в качестве совершенно неподтвержденных данных разведки, которые Washington Post не видел и которые мне не предоставили", — цитирует издание слова Флорес.

Мир скорбит о кончине вокалиста Linkin Park

Ряд зарубежных изданий сегодня продолжают освещать трагические известия, связанные с кончиной лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона. Так, многие СМИ пишут о решении группы отменить турне по Северной Америке в связи с уходом Беннингтона из жизни.

Как пишет британская Mirror, представители коллектива отметили, что "опустошены" потерей и сейчас не могут думать о турне.

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"Мы невероятно расстроены новостью об уходе Честера Беннингтона. Североамериканский тур Linkin Park "One More Light" был отменен, вернуть стоимость билетов можно в пунктах покупки. Наши мысли со всеми, кого затронуло это событие", — цитирует музыкальное издание Billboard заявление организаторов тура Live Nation.

Газета Los Angeles Times назвала музыканта "голосом утешения из темноты", отметив, что "множество голосов присоединились к онлайн-хору скорбящих о его кончине".

"Его смерть оставила после себя новый вакуум", — заключают журналисты издания.