Новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Справка

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КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс.

Ниже приводятся биографические данные.

Сара Элизабет Хакаби Сандерс родилась 13 августа 1982 года в Хоупе (Арканзас, США), является американским политическим деятелем. Сара – младший ребенок и единственная дочь бывшего губернатора Арканзаса и кандидата в президенты Майка Хакаби и Джанет Хакаби, которая также занималась политической деятельностью. У Сары два брата – Джон и Дэвид.

Facebook Mike Huckabee Майк Хакаби

Сара Сандерс училась в средней школе в Литл-Роке, штат Арканзас. В Баптистском университете Уачита в Аркадельфии (штат Арканзас) Сара была избрана президентом студенческого корпуса, также активисткой в республиканских организациях и других студенческих объединениях.

Сандерс начала свою политическую деятельность, выступая в качестве координатора при переизбрании ее отца в 2002 году губернатором Арканзаса. Также работала координатором при переизбрании президента Буша в Огайо в 2004 году.

В 2008 году выступала политическим директором президентской кампании своего отца Майка Хакаби.

В 2010 году Сара Сандерс вошла в рейтинг "40 до 40 лет" в политике.

Она принимала участие в кампаниях обоих американских сенаторов из Арканзаса, руководила кампанией Джона Бузмана в 2010 году.

В 2012 году Сандерс выступала в качестве старшего советника политика Тима Поленти в его президентской гонке.

Сара Сандерс выступала в качестве советника выборов Тома Коттона в 2014 году.

В 2016 году после проведения президентской кампании своего отца Майка Хакаби она стала старшим советником президентской кампании Дональда Трампа.

После победы Трампа Сандерс была назначена на должность заместителя пресс-секретаря Белого дома в его новой администрации.

5 мая 2017 года она провела свой первый пресс-брифинг в Белом доме.

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21 июля 2017 года стало известно, что Сара Сандерс станет новым пресс-секретарем Белого дома.

Сара замужем за Брайаном Чатфилдом Сандерсом. У пары трое детей.