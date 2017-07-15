Бесконечно долгое рукопожатие Трампа и Макрона от CNN

Главный французский праздник День взятия Бастилии в этом году приобрел американский оттенок: в параде на Елисейских полях впервые за 15 лет приняли участие военные США, а Дональд Трамп за два дня в Париже пообщался на важные темы с Эммануэлем Макроном, отведал деликатесы на Эйфелевой башне, допустил пару конфузов и был "отправлен на Марс".

Визит четы Трампов за рубеж снова не обошелся без неловкостей. Так, сперва американский лидер и первая леди Франции Брижит Макрон не с первого раза смогли обменяться рукопожатием. После приветственного поцелуя от француженки Трамп левой рукой неуклюже сжал правую руку Брижит и не отпускал несколько секунд.

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Следующий конфуз случился после торжественного приема в Доме Инвалидов, когда первые лица США и Франции беседовали со своими женами. "Вы в такой хорошей форме", — говорит Трамп, поворачиваясь к 64-летней супруге Макрона. Он повторяет ремарку французскому лидеру и, вновь обратившись к Брижит, называет ее "прекрасной".

Комплименты Трампа, которого ранее обвиняли в неуважительном отношении к женщинам, и на этот раз вызвали критику пользователей социальных сетей.

"Господин Трамп, женщины не хотят слушать непрошенные замечания по поводу того, что вы думаете об их теле", — написала, в частности, режиссер-документалист и актриса Джен Сибел Ньюсом в Twitter.