Итоги подведем: полгода президента Трампа

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Рейтинг Дональда Трампа за время президентства снизился до 36%. Недовольны его работой 58% американцев. Сам Трамп назвал этот показатель неплохим.

Это самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет. Такие данные получили в результате опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом АВСnews.

Дональд Трамп за полгода совершил три зарубежных поездки в восемь стран. Посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию, Италию, Ватикан, Польшу, Германию и Францию. За это время Трамп успел встретиться с 54 главами других государств. Также он провел 102 телефонных разговора с иностранными лидерами.

За первые 182 дня президентства Трамп неоднократно вступал в острые дискуссии с политическими соперниками, зачастую, в своем любимом Twitter. Там он за это время опубликовал 991 пост. Трамп сделал три громких увольнения.

Первое полугодие президентства Дональда Трампа прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Питер Залмаев.

По каким критериям стоит судить на сегодняшний день о результативности Дональда Трампа как президента?

— На самом деле его рекордное количество твиттов — это единственное, что можно выделить в качестве какого-либо рекорда. Потому что на первой странице газеты The Washington Post буквально вчера была опубликована цифра около 300 твиттов, которые он успел запустить за время своего первых шесть месяцев президентства и абсолютно ноль каких-либо подвижек в законодательных реформах. То есть все его инициативы, на которые он поставил весь свой политический капитал, в том числе, в первую очередь это налоговая реформа, это миграционная реформа — они все потерпели фиаско. А что вы говорили по поводу его рейтингов, рейтинги также рекордно низкие. Несмотря на то, что костяк его электората лояльный, но также и наблюдается тенденция ухода из республиканской партии многих из тех, кто его поддерживали, в том числе, это включает в себя и известные персоналии. Это телеведущие, политики, которые очень разочарованы этими первыми полгода его правления.

Буквально с первых месяцев правления Дональда Трампа в американской политике, в американских СМИ активно обсуждают возможность или же невозможность инициации процедуры импичмента. Как вы считаете, это возможный сценарий?

— Это сценарий возможный, но все зависит будет от результатов расследования ФБР. Пока говорить об этом рано. Опять-таки, нужно понять, что если импичмент и состоится, а все-таки перспектива туманная, учитывая, что за это, за импичмент должны проголосовать большинство в Нижней палате, а обе палаты в руках республиканской партии, то есть свои не будут, скорее всего, голосовать против своего. Если в ходе расследования не выявятся какие-то вопиющие, ужасающие факты сотрудничества Трампа с российской стороной во время предвыборной кампании своей. Но даже если импичмент будет, это не факт, что приведет к его отставке. За это должны проголосовать обе палаты. Это как в случае с Биллом Клинтоном, таким ударом по рукам, так сказать. И Трамп, ему будет позволено, допустим, отслужить свой срок.

Но в определенных случаях мы видим, что Трамп все-таки идет на определенные компромиссы как с «ястребиным» крылом республиканцев, так и с демократами. В том числе это касается и кадровых назначений некоторых. Эти компромиссы сглаживают все те противоречия, которые есть у Трампа на сегодняшний день с его политическими противниками? Или это проявление слабости со стороны Трампа?

— Я думаю, что это и то, и другое. Опять-таки, все-таки, тает на глазах его политический капитал. Поэтому он не может не быть слабым. Несмотря на его браваду, на его риторику, политический капитал — это дело важное. И вот уже мы видим, что существенные вещи не делаются. То есть ему нечего показать своему, по сути, своему электорату. И с другой стороны, конечно же, компромисс ему нужен, потому что, опять-таки, если речь дойдет до голосования за импичмент, все-таки кандидатура его вице-президента Майка Пенса намного более консенсусная для республиканцев. И он это тоже понимает.

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Очень сложная ситуация в Госдепартаменте. Половина должностей по-прежнему не заняты по ключевым направлениям. Можно ли говорить о том, что на внешнеполитическом направлении такое подвешенное состояние будет сохраняться, наверное, на протяжении всего президентства Трампа?

— Вполне возможно. Госдепартамент всегда отличается. Во-первых, это самая большая из бюрократий американского истеблишмента. И это не первый раз, когда исполнительная власть в лице президента сталкивается с бюрократией Госдепартамента, в которой, наверное, больше половины представителей Госдепартамента — это не политические выдвиженцы, это карьерные бюрократы. Поэтому, в принципе, они следуют по дорожке, и в частности, по вопросу России и Украины они руководствуются уже устоявшейся политикой Америки в этом отношении. Поэтому да, вполне возможно, что весь, по крайней мере, первый срок президентства Трампа мы увидим эти неутихающие баталии между ним и устоявшейся бюрократией, в том числе по вопросу внешней политики.

Во время своих зарубежных визитов, своеобразной фишкой Дональда Трампа стали многомиллиардные контракты, которые он привозит из-за рубежа. Эти вещи как американский избиратель их принимает?

— Да, с одной стороны, это возможность ему показать, что вот я забочусь об отечественной индустрии. И военно-индустриальный комплекс — это гидра с многими головами, которая всегда отличается большим аппетитом, что касается американских каких-то торговых отношений Америки с другим миром. Это продажа оружия, это всегда было самым, наверное, основным моментом, одним из основных моментов внешней политики. И, но с другой стороны, тут нужно тоже понимать, что здесь это палка о двух концах. Продажа на огромную сумму оружия Саудовской Аравии вызвала кривотолки, вызвала недоумение, потому что, все-таки, Саудовская Аравия поставила большинство террористов, на которых легла ответственность за трагедию 11 сентября 2001 года. То есть получается, Америка, как вы сказали, немножечко противоречит собственным установленным таким по продвижению демократии в мире.

Трамп обещал кардинально новые подходы, связанные с решением проблемы Сирии, Ирака, ИГИЛ. Увидели ли вы нечто кардинально новое со стороны Трампа в этом плане?

— Если я увидел что-то кардинально новое, то это явно не в интересах Америки. Допустим, последние соглашения, то есть последнее решение Пентагона не поддерживать одну из оппозиционных Башару Асаду группировок в Сирии является, по сути, уступкой Владимиру Путину. Потому что Владимиру Путину понятно, главная задача — сохранить своего клиента Асада у власти. И судя по всему, Трамп идет на капитуляцию. Пока все, что мы видим, это не очень позитивно.

Трамп активизирует проекты, о которых ранее при Бараке Обаме забывали. Тут и строительство нефтепроводов, добыча нефти, газа, добыча угля. Более того, этот уголь будут продавать, кстати, и в Украину. Все эти моменты каким образом скажутся на американской экономике и поддержке Трампа?

— Я думаю, во-первых, тут нужно разделить электорат от вопроса вообще в целом позитивных каких-то для американской экономики. То есть поддержка добычи черного угля — это сугубо политический вопрос, потому что всем понятно, что это уходящая или уже ушедшая индустрия. Вместо этого нужно развивать альтернативные источники энергии, нужно развивать солнечную энергию, и так далее. Америка остается позади других всех стран западных и вообще всех стран, которые занимаются сейчас этим, в том числе та же Бразилия, Китай. Поддержку таких уже увядающих технологий и источников энергии — это делается в угоду его электорату, как вы сказали, совершенно верно. Здесь можно наблюдать определенный энтузиазм со стороны жителей этих штатов, та же Западная Вирджиния, где добывается черный уголь, штатов, например, таких как Дакота, где добывается сланцевый газ. В целом, я думаю, что это направление по экономическим, опять-таки, понятиям не совершенно правильное, но абсолютно очевидно, что самое главное для Дональда Трампа — это этот костяк в условиях тающего политического капитала и в целом по президентству ему нужно сохранить этот электорат, потому что в условиях электоральной политики ему не нужно иметь большинство избирателей на своей стороне, чтобы все равно победить, быть переизбранным на второй срок.

Противостояние наметилось уже между Вашингтоном и Берлином, с одной стороны, Парижем. Это обострение как далеко может зайти? И можно ли на сегодняшний день говорить о расколе среди западных государств?

— О расколе говорить пока преждевременно, но он намечается. Опять-таки, нужно смотреть на это в контексте позиции Трампа в Вашингтоне. То есть по внутренней политике. И учитывая, что сейчас ситуация очень для него сложная, ФБР продолжает расследовать ситуацию с Россией, в том числе и палаты Конгресса расследуют не только его, но и членов его кабинета и его детей, его семьи и так далее. Я думаю, что ему придется лавировать, придется как-то немножечко отыгрывать этот очень жесткий свой шаг выхода из Парижских соглашений. И этому свидетельство близкие отношения сейчас, которые можем наблюдать между Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. И уже есть сигналы того, что некоторые вопросы по Парижу будут отыграны. То есть, по сути, Америка выходит из соглашения, но многие из позиций будут сохранены. И вот в этом роль и Макрона, который хочет немножечко улучшить этот климат такой холодной войны, которую мы наблюдаем сейчас между двумя полюсами западного альянса.

Ранее директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элиты Вашингтона.