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    Трампу не удалось вернуть морпеху сорванную ветром фуражку

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (77)

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    Американский президент Дональд Трамп безуспешно попытался помочь морскому пехотинцу, потерявшему фуражку из-за порывов ветра. Видео опубликовали различные американские СМИ, а затем оно стало расходиться по социальным сетям.
    Канал CasonVids на Youtube

    Трамп подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, когда увидел, что у одного из солдат ветер сорвал с головы форменную фуражку. Солдат по регламенту оставался неподвижным и держал руки по швам.

    Президент поднял фуражку и надел военному на голову. Однако ветер тут же снова сорвал головной убор, и Трампу пришлось снова его ловить.

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    В результате американский лидер бросил свою затею, похлопал военного по плечу и поднялся на борт вертолета.

    Большинство американцев одобрили попытку президента помочь, лестного комментария он удостоился даже от CNN, с которым у Трампа сложные отношения.

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