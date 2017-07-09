Трампу не удалось вернуть морпеху сорванную ветром фуражку

Трамп подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, когда увидел, что у одного из солдат ветер сорвал с головы форменную фуражку. Солдат по регламенту оставался неподвижным и держал руки по швам.

Президент поднял фуражку и надел военному на голову. Однако ветер тут же снова сорвал головной убор, и Трампу пришлось снова его ловить.

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В результате американский лидер бросил свою затею, похлопал военного по плечу и поднялся на борт вертолета.

Большинство американцев одобрили попытку президента помочь, лестного комментария он удостоился даже от CNN, с которым у Трампа сложные отношения.