Трамп предупредил, что расследование по РФ не должно касаться его семьи

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил газете New York Times, что расследования по "делу РФ" не должно касаться финансов его семьи.

"Отвечая на вопрос, пересечет ли (спецпрокурор по РФ Роберт) Мюллер "красную черту", если распространит расследование на финансы его семьи, помимо взаимосвязи с РФ, Трамп отметил: "Я бы сказал, да", — говорится в изложении беседы.

При этом отмечается, что глава государства не уточнил, что он может предпринять в таком случае. "Я думаю, это нарушение. Это касается (только) России", — подчеркнул он.

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Президент также выразил уверенность в том, что расследование против него не ведется. "Я не нахожусь под расследованием. За что? Я не сделал ничего неправильного", — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank отклонил запрос демократов в палате представителей США, которые просили предоставить информацию о счетах президента США Дональда Трампа, чтобы установить возможную связь с Россией.

Расследование в отношении Трампа на предмет связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".