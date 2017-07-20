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    Трамп признался, о чем говорил с Путины на второй встрече в Гамбурге

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (91)

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    По словам главы Белого дома, во время ужина мировых лидеров в Гамбурге во ходе саммита G20 он, в основном, "обменивался любезностями" с президентом РФ Владимиром Путиным.
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге, в основном, обменивался любезностями, но также обсудил проблему усыновления детей.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник: Путин и Трамп договорились договариваться

    "Характеризуя недавно появившуюся информацию о неформальном общении с Путиным на ужине мировых лидеров в Германии ранее в этом месяце, Трамп сказал, что они общались около 15 минут, в основном, "обменивались любезностями". Но Трамп также отметил, что они еще "говорили об усыновлениях", — пишет газета New York Times.

    Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа.

    Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге, сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии.

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    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп в течение двух дней общались "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге, никаких "тайных" встреч не было, и утверждать это абсолютно абсурдно.

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