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    Аналитика и комментарии

    Соцмедиа об исторической встрече Порошенко-Трамп: что за кадром?

    Тема:

    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (92)

    (обновлено: )99804
    Встреча Порошенко и Трампа продолжает будоражить мировую общественность, обсуждающую все сказанное в Вашингтоне, и то, что осталось за рамками Овального кабинета. Какое впечатление произвел этот визит на самих украинцев, что пишут они в соцсетях?
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Историческая встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом вторые сутки не покидает первые страницы мировых и отечественных СМИ. В ходе весьма непродолжительной встречи в Белом доме главы двух государств успели обсудить и АТО, и план реформ, и меры по борьбе с коррупцией… Однако, самое главное происходило "за кулисами визита" — уверены не только американские, но и отечественные эксперты.

    В украинском сегменте соцсетей такая версия тоже нашла весомую поддержку: "…не нужно наивно, а главное – ошибочно, полагать, что Трамп побывал в одной комнате с Порошенко всего лишь пару минут и на этом все, – вся основная продуктивная работа осталась за кадром, вне рамок этой короткой встречи перед журналистами"; "Для тех, кто обращал внимание на хронометраж, наверное, будет интересно, что короткие, но предметные встречи — это особенность стиля Трампа, нередко формулирующего свою позицию в формате сообщений Твиттера".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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