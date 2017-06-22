Соцмедиа об исторической встрече Порошенко-Трамп: что за кадром?

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Историческая встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом вторые сутки не покидает первые страницы мировых и отечественных СМИ. В ходе весьма непродолжительной встречи в Белом доме главы двух государств успели обсудить и АТО, и план реформ, и меры по борьбе с коррупцией… Однако, самое главное происходило "за кулисами визита" — уверены не только американские, но и отечественные эксперты.

В украинском сегменте соцсетей такая версия тоже нашла весомую поддержку: "…не нужно наивно, а главное – ошибочно, полагать, что Трамп побывал в одной комнате с Порошенко всего лишь пару минут и на этом все, – вся основная продуктивная работа осталась за кадром, вне рамок этой короткой встречи перед журналистами"; "Для тех, кто обращал внимание на хронометраж, наверное, будет интересно, что короткие, но предметные встречи — это особенность стиля Трампа, нередко формулирующего свою позицию в формате сообщений Твиттера".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook