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    Трамп ждет, что "охота на ведьм" из-за расследования по РФ закончится

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    Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает, что расследование по России подойдет к логическому концу.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп разочарован продолжающейся "охотой на ведьм" в США, связанной с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2016 году, и надеется, что это, наконец, закончится, заявила в рамках регулярного брифинга в четверг замглавы пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Президент расстроен продолжающейся "охотой на ведьм" в связи с расследованием по России, и ждет, что это, наконец, придет к логическому концу", — заявила Сандерс.

    Она добавила, что цель расследования должна сводиться к роли России в выборах и не более того.

    США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

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