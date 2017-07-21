Трамп ждет, что "охота на ведьм" из-за расследования по РФ закончится

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп разочарован продолжающейся "охотой на ведьм" в США, связанной с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2016 году, и надеется, что это, наконец, закончится, заявила в рамках регулярного брифинга в четверг замглавы пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

"Президент расстроен продолжающейся "охотой на ведьм" в связи с расследованием по России, и ждет, что это, наконец, придет к логическому концу", — заявила Сандерс.

Она добавила, что цель расследования должна сводиться к роли России в выборах и не более того.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.