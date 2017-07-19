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    Песков прокомментировал информацию о "тайной" встрече Путина и Трампа

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (90)

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    По словам пресс-секретаря российского президента, "употребление такого термина, как какая-то "тайная" или "секретная" встреча – это только вызывает абсолютное удивление и непонимание".
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в течение двух дней общались "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге, "тайных" встреч не было, и утверждать это абсолютно абсурдно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что лидеры говорили и во время обеда, обменивались мнениями, но отдельной встречей это назвать нельзя.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

    Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа.

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    "Конечно, употребление такого термина, как какая-то "тайная" или "секретная" встреча – это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа. И затем "на полях" визита они неоднократно обменивались какими-то мнениями, они обменивались фразами, то есть это было общение в течение нескольких дней. Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно", — сказал Песков в эфире российского Первого канала.

    "Действительно, они имели возможности переговорить во время обеда, собственно, продолжили какой-то обмен по тем темам, которые были на двусторонней встрече, фигурировали на повестке дня, но опять же позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить – это проявление той самой шизофрении", — добавил он.

    Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в пятницу, 7 июля.

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