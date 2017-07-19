СМИ: зятю Трампа грозит лишение допуска к секретной информации

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Белый дом считает, что зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвовавший во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, может лишиться допуска к секретной информации.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника администрации, в настоящее время у Кушнера есть временный допуск к секретной информации. После подачи соответствующего запроса ФБР 23 июня провело с ним собеседование о предоставлении ему постоянного допуска. В изначально поданной форме Кушнер не указал данные о встрече с Трампом-младшим и Весельницкой, но раскрыл эти данные в уже исправленном запросе. Это уже третий раз, когда Кушнер вносит поправки в свой запрос, указывает CNN.

По данным телеканала, высокопоставленные демократы выступают за отказ Кушнеру в допуске. Кроме того, упущения и последующие исправления в подаваемой Кушнером форме вызывают вопросы среди республиканцев. Как отмечает телеканал со ссылкой на эксперта, президент способен в любом случае предоставить Кушнеру доступ к секретной информации, но это может повлечь за собой серьезную политическую реакцию. По словам источника, близкого к Кушнеру, его юристы не видят никаких оснований для отказа в допуске.

Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего и Весельницкой оказалась в центре внимания СМИ и политиков в Соединенных Штатах в связи с расследованием предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в США и "российских связей" окружения Трампа. На этой встрече также присутствовал Кушнер.

Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.