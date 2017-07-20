Трамп раскритиковал генпрокурора за отстранение от расследования по РФ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в среду в интервью газете New York Times резко раскритиковал генерального прокурора США Джеффа Сешнса за решение отстраниться от расследования по так называемому "вмешательству РФ".

Сешнс весной нынешнего года отстранился от участия в расследовании после обвинений о том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

"Президент Трамп сказал, что они никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, что тот отстранится от надзора за расследованием по России. Он назвал это решение "очень нечестным по отношению к президенту", — говорится в материале издания.

В интервью Трамп отмечает, что данный шаг "привел к назначению специального прокурора (по РФ, Роберта Мюллера — ред.), чего никогда не должно было произойти".

"Сешнс никогда не должен был отстраняться. И если он намеревался это сделать, то должен был сказать мне об этом до принятия должности, и я бы выбрал кого-то другого", — подчеркнул президент США.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили.