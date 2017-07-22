Существует угроза наступления РФ со стороны Белоруссии - Жебривский

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Если Россия не решится идти в прямое наступление, то есть опасность, что она не выведет свои войска и оставит их после учений на территории Белоруссии, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Россия уже достаточно много завезла своей военной техники и солдат в Беларусь. И если посмотреть на социологию в отношении этой страны, то не так много белорусов готовы воевать против России. Поэтому, если Россия не решится на прямое наступление, то есть опасность, что она не выведет свои войска и оставит их после учений на территории Беларуси", — сказал Жебривский в эфире телеканала ZIK.

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Такое военное присутствие, уверен глава ВГА, будет еще одной угрозой для Украины с севера. К тому же, по мнению Жебривского, опасность для Украины, уже с противоположного, южного фронта, представляет и Приднестровье.

"Дипломатические переговоры президента Порошенко с молдавским премьер-министром и европейскими партнерами о совместном контроле границы с Приднестровьем обрезает поставки в этот регион российской военной техники и ротацию солдат. Поэтому эта территория также опасна и для Украины, и для Молдовы. Поэтому украинская дипломатия и военные эксперты делают абсолютно правильно, когда акцентируют на этом внимание, прежде всего, в международном сообществе, чтобы усиливать давление на Путина", — отметил он.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

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Также министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.