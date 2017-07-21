Лукашенко: Беларусь не будет использоваться для агрессии против Украины

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко получил заверения от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в том, что территория Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Об этом он заявил в пятницу во время совместного с Лукашенко заявления для прессы в Киеве.

"Спасибо и за вашу поддержку сегодня, когда я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны", — сказал Порошенко.