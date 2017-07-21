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    Лукашенко: Беларусь не будет использоваться для агрессии против Украины

    (обновлено: )5510
    По словам Петра Порошенко, Лукашенко его заверил, что "территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины".
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко получил заверения от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в том, что территория Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

    Как Порошенко встретил Лукашенко в Киеве
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    Порошенко встретил Лукашенко: опубликовано видео

    Об этом он заявил в пятницу во время совместного с Лукашенко заявления для прессы в Киеве.

    "Спасибо и за вашу поддержку сегодня, когда я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны", — сказал Порошенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Киев могут совместно организовывать гуманитарные конвои в Донбасс через подконтрольную Киеву территорию.
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