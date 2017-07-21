Стало известно имя нового пресс-секретаря Белого дома

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс. Об этом сообщил вновь назначенный директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

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"Сара будет пресс-секретарем", — сказал Скарамуччи журналистам в пятницу.

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу. По данным New York Times, Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.