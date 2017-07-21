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    Стало известно имя нового пресс-секретаря Белого дома

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    Сара Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу. По данным СМИ, Спайсер ушел из-за несогласия с назначением директора Белого дома по коммуникациям.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс. Об этом сообщил вновь назначенный директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

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    "Сара будет пресс-секретарем", — сказал Скарамуччи журналистам в пятницу.

    Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу. По данным New York Times, Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.

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