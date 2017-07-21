Порошенко: Украина готова снова поставлять электроэнергию в Беларусь

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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова возобновить поставки электроэнергии в Беларусь, которые были остановлены в 2014 году.

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"Отдельное внимание мы уделили сотрудничеству в сфере энергетики. Мы договорились о конкретных шагах сотрудничества в сфере электроэнергетики, в нефтяной и газовой промышленности. В том числе, я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь", — сказал Порошенко во время совместного с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявления для прессы в Киеве.

По его словам, стороны также договорились рассмотреть возможности расширения поставок энергоресурсов, в частности, нефти.

Ранее Порошенко сообщил, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о возможности изучения украинского языка в приграничных районах Белоруссии.