В Белоруссии будут изучать украинский язык - Порошенко

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о возможности изучения украинского языка в приграничных районах Белоруссии.

"Отдельно мы обсудили вопрос удовлетворения языковых потребностей украинцев и белорусов, которые проживают на территориях наших стран. Мне приятно было услышать, что мы продолжаем сотрудничество по изучению белорусского языка в Киевском национальном университете (имени Тараса Шевченко — ред.), открытии курсов в Ирпене и других населенных пунктах Украины", — сказал Порошенко по итогам встречи с Лукашенко, которая состоялась в Киеве в пятницу.

По его словам, стороны "договорились, что и в Брестской, Гомельской областях украинцы получат все возможности для того, чтобы изучать украинский язык".

Напомним, белорусский лидер в пятницу находится с официальным визитом в Украине. Также в этот день в Киеве организован Украинско-белорусский экономический форум.

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