наверх
21.07.201716:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Белоруссии будут изучать украинский язык - Порошенко

    (обновлено: )2201
    По словам Петра Порошенко, Киев и Минск "договорились, что и в Брестской, Гомельской областях украинцы получат все возможности для того, чтобы изучать украинский язык".
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о возможности изучения украинского языка в приграничных районах Белоруссии.

    Как Порошенко встретил Лукашенко в Киеве
    Канал 112 Украина на youtube
    Порошенко встретил Лукашенко: опубликовано видео

    "Отдельно мы обсудили вопрос удовлетворения языковых потребностей украинцев и белорусов, которые проживают на территориях наших стран. Мне приятно было услышать, что мы продолжаем сотрудничество по изучению белорусского языка в Киевском национальном университете (имени Тараса Шевченко — ред.), открытии курсов в Ирпене и других населенных пунктах Украины", — сказал Порошенко по итогам встречи с Лукашенко, которая состоялась в Киеве в пятницу.

    По его словам, стороны "договорились, что и в Брестской, Гомельской областях украинцы получат все возможности для того, чтобы изучать украинский язык".

    Напомним, белорусский лидер в пятницу находится с официальным визитом в Украине. Также в этот день в Киеве организован Украинско-белорусский экономический форум.

    Смотрите также: Лукашенко в Киеве: встреча с Порошенко

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Столовая в детском оздоровительном санаторий "Лазурный"
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции