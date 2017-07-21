Главные мировые темы: противостояние Трамп-Мюллер, самоубийство Беннингтона

РИА Новости Украина

Президент против спецпрокурора

Газета Washington Post обсуждает возможность увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможные связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Поводом для материала послужили слова самого президента, заявившего, что Мюллер пересечет "красную черту", если распространит расследование на финансы его семьи. Вскоре после этого СМИ сообщили, что спецпрокурор действительно анализирует ряд сделок с участием компаний Дональда Трампа.

"Неясно, может ли Трамп вообще уволить Мюллера, даже если захочет", - пишет издание. Журналисты обращают внимание, что заместитель генерального прокурора Род Розенстайн, который назначил Мюллера и курирует расследование, уже заявил, что только он может снять спецпрокурора и не сделает это просто так по просьбе Трампа без весомой причины. Газета предполагает, что президент в таком случае может уволить самого Розенстайна. Тогда надзор за расследованием перейдет в руки советника генпрокурора Рэйчел Бранд. Если она также воспротивится увольнению Мюллера, Трампу придется уволить и ее – тогда вопрос о руководителе расследования будет решать советник генпрокурора по национальной безопасности Дейна Бенте. "Но только потому, что это очень сложно, не означает, что Трамп не попытается сделать это", — пишет газета, которая отмечает, что президент уже не побоялся уволить главу ФБР Джеймса Коми. Но, по мнению авторов материала, увольнение Мюллера станет в десять раз более скандальным и неоднозначным событием.

Газета New York Times, продолжая тематику противостояния Трампа и Мюллера, сообщает, что юристы и помощники президента США ведут собственное расследование против независимого спецпрокурора. По данным газеты, помощники Трампа выясняют, жертвовал ли Мюллер и его окружение политическим противникам Трампа — Демократической партии. Изучаются также связи между Мюллером и экс-директором ФБР Джеймсом Коми, которого уволил Трамп. Кроме того, в поле зрения юристов и помощников Трампа оказались вопросы о возможном конфликте интересов тех, кто ведет расследование против Трампа. Один из адвокатов Трампа Джей Секулов заявил газете, что любой хороший юрист поднял бы вопрос о конфликте интересов стороны противника. Трамп упоминал, что Мюллер претендовал на кресло директора ФБР и не был назначен на этот пост, намекая таким образом на возможную предвзятость Мюллера.

Самоубийство солиста Linkin Park

Мировые СМИ, сообщившие о кончине фронтмена американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, отмечают его проблемы с алкоголем и наркотиками, а также тяжелое детство музыканта, подвергавшегося побоям и насилию. Беннингтон был найден повешенным у себя дома в штате Калифорния. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото

Как пишет британская газета Guardian, в прошлом Беннингтон откровенно говорил о своей борьбе с вредными привычками. "Быть алкоголиком – это не прикольно, нет ничего прикольного в том, чтобы напиваться и быть придурком. Я сейчас восстанавливаюсь и это клево", — приводит газета фрагмент интервью музыканта в 2009 году.

В интервью с изданием в 2011 году он также поделился деталями о своем непростом детстве. "Когда я был молодым, меня часто избивали и насиловали, в этом нет ничего хорошего… Боже мой, ничего удивительного, что я пристрастился к наркотикам и ненадолго сошел с ума", — признался Беннингтон. Газета также отмечает, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.

Супруга боевика

Немецкая девушка, обнаруженная в иракском Мосуле, была замужем за чеченским боевиком, воевавшим в рядах террористической группировки ИГ, пишет британская газета Times.

По данным издания, речь идет о 16-летней Линде Венцель (Linda Wenzel), которая была обнаружена в подземных тоннелях Мосула в числе других 20 женщин. Девушка была отправлена для дальнейшего расследования в Багдад. По словам встретившегося с ней иракского парламентария Виана Дакхила, она подтвердила, что приехала в Ирак из Германии и была замужем за боевиком ИГ чеченского происхождения.

Дакхил также сообщил, что мать Линды Катарина подтвердила, что в тоннеле была обнаружена именно ее дочь. "Сейчас она находится под следствием, которое ведут наши силы безопасности. Мы будем требовать, чтобы правительство не передавало ее в Германию. Она приехала в Ирак, чтобы присоединиться к террористической организации и должна быть наказана по законам Ирака", — заявил депутат газете. Издание отмечает, что среди 20 иностранок в Мосуле в том числе были обнаружены пять гражданок Германии, две гражданки Канады, три женщины из Турции, три россиянки и француженка с четырьмя детьми.