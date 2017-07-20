Трамп, Обама и Клинтон пожелали скорейшего выздоровления Маккейну

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления сенатору Джону Маккейну, у которого диагностировали опухоль мозга.

"Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей (Трамп – ред.) посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, (его супруге) Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее", — говорится в заявлении президента, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Экс-президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон также выразили слова поддержки американскому сенатору Маккейну.

"Джон Маккейн — американский герой и один из самых храбрых бойцов, которых я знаю. Рак не знает, с кем он связался. Задай ему жару, Джон", — написал Обама, который соперничал с Маккейном на президентских выборах 2008 года, на своей странице в Twitter.

Клинтон в Twitter назвала сенатора "на редкость сильным" и сказала, что мысленно находится рядом с членами семьи Маккейна.

Сенатор-республиканец от штата Аризона 80-летний Джон Маккейн считается одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он работает в конгрессе США с 1982 года, а до этого отдал более 20 лет военной службе в военно-морской авиации США, воевал во Вьетнаме, был в плену. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме. В сенате он занимает должность председателя комитета по вооруженным силам. Маккейн известен своей жесткой позицией по отношению к России.