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    Трамп, Обама и Клинтон пожелали скорейшего выздоровления Маккейну

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    Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала сенатора "на редкость сильным" и сказала, что мысленно находится рядом с членами семьи Джона Маккейна.
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
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    КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления сенатору Джону Маккейну, у которого диагностировали опухоль мозга.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей (Трамп – ред.) посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, (его супруге) Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее", — говорится в заявлении президента, которое распространила пресс-служба Белого дома.

    Экс-президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон также выразили слова поддержки американскому сенатору Маккейну.

    "Джон Маккейн — американский герой и один из самых храбрых бойцов, которых я знаю. Рак не знает, с кем он связался. Задай ему жару, Джон", — написал Обама, который соперничал с Маккейном на президентских выборах 2008 года, на своей странице в Twitter.

    Клинтон в Twitter назвала сенатора "на редкость сильным" и сказала, что мысленно находится рядом с членами семьи Маккейна.

    Сенатор-республиканец от штата Аризона 80-летний Джон Маккейн считается одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он работает в конгрессе США с 1982 года, а до этого отдал более 20 лет военной службе в военно-морской авиации США, воевал во Вьетнаме, был в плену. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме. В сенате он занимает должность председателя комитета по вооруженным силам. Маккейн известен своей жесткой позицией по отношению к России.

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