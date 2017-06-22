Момент подрыва боевиками ИГ главной мечети Мосула

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури, сообщили иракские военные.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

Footage purportedly shows the moment Daesh terrorists blow up Mosul’s Grand al-Nuri Mosque pic.twitter.com/YmlygYLbOH — Press TV (@PressTV) 22 июня 2017 г.

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"Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление — взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет", — говорится в заявлении пресс-службы армии Ирака.

По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ.

В ответ на это ИГ заявила, что главная мечеть Мосула разрушена в результате авиаудара США.

В свою очередь коалиция во главе с США в официальном заявлении подчеркнула, что не бомбила территорию близ мечети в Мосуле.