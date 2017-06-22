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    Момент подрыва боевиками ИГ главной мечети Мосула

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    Иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города.
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    Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури, сообщили иракские военные.

    Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

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    "Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление — взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет", — говорится в заявлении пресс-службы армии Ирака.

    По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ.

    В ответ на это ИГ заявила, что главная мечеть Мосула разрушена в результате авиаудара США.

    В свою очередь коалиция во главе с США в официальном заявлении подчеркнула, что не бомбила территорию близ мечети в Мосуле.

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