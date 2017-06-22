Боевики ИГ переложили вину за разрушение главной мечети Мосула на США

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КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что главная мечеть иракского города Мосул ан-Нури разрушена в результате авиаудара США, сообщает в среду агентство Франс Пресс.

Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ. Позже иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.

В свою очередь коалиция во главе с США в официальном заявлении подчеркнула, что не бомбила территорию близ мечети в Мосуле.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.