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    Боевики ИГ переложили вину за разрушение главной мечети Мосула на США

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (629)

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    Bракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. Коалиция во главе с США также отрицает свою причастность к разрушению святыни.
    Разрушенная мечеть в иракском Мосуле
    Facebook Армия Ирака

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что главная мечеть иракского города Мосул ан-Нури разрушена в результате авиаудара США, сообщает в среду агентство Франс Пресс.

    Разрушенный Мосул. Видео
    Канал наYoutube RT (на русском)
    Руины иракского Мосула

    Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ. Позже иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.

    В свою очередь коалиция во главе с США в официальном заявлении подчеркнула, что не бомбила территорию близ мечети в Мосуле.

    Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

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