Боевики ИГ взорвали главную мечеть иракского Мосула

КАИР, 21 июн — РИА Новости Украина. Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури, заявили иракские военные сообщили.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

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"Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление — взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет", — говорится в заявлении пресс-службы армии Ирака.

По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ.

В среду военный источник сообщил РИА Новости, что иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула. Операция в иракском Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.