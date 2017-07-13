Конгрессмены призвали проверить связи Трампа с компанией из РФ

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости Украина. Группа членов палаты представителей конгресса США в среду направила письмо генеральному прокурору страны Джеффу Сешнсу, в котором просит проверить возможные связи окружения президента Дональда Трампа с компанией Prevezon Holdings, принадлежащей россиянину Денису Кацыву.

Компания привлекла внимание конгрессменов в связи с тем, что ее интересы представляла адвокат Наталья Весельницкая, которая стала фигурантом другой громкой истории в США из-за встречи с сыном главы государства – Дональдом Трампом-младшим – в июне 2016 года.

В мае Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings с минюстом США (это ведомство возглавляет генпрокурор Сешнс). Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов без признания своей вины.

Члены конгресса обеспокоены тем фактом, что соглашение было заключено "внезапно" и всего за два дня до начала судебного процесса.

В связи с этим они просят генпрокурора ответить на вопрос, принимала участие Весельницкая в этой сделке. При этом конгрессмены игнорируют тот факт, что сама адвокат совершенно не скрывала своего участия в этом процессе, о чем публично говорила в СМИ.

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Кроме того, они интересуются, контактировал ли сам Трамп, его окружение или представители Белого дома с минюстом США по поводу Prevezon Holdings и обсуждалось ли дело этой компании с членами переходной администрации Трампа (то есть в период с 8 ноября до 20 января).

Отдельно конгрессмены спрашивают у Сешнса, обсуждал ли он дело Prevezon Holdings во время своих встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком или другими российскими чиновниками.

Письмо генеральному прокурору подписали конгрессмены Джон Конерс, Джеррольд Надлер, Зу Лофгрен и Шейла Джексон Ли.

Дело компании Prevezon Holdings было начато в США в сентябре 2013 года. Власти обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась с Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу.

В настоящее время в конгрессе изучают все "российские связи" президента Трампа и его окружения в рамках расследования о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году. За минувшие месяцы общественности так и не были представлены доказательства такого вмешательства. В Москве подобные обвинения отрицают, называя их бездоказательными.