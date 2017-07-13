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    Трамп раскрыл детали разговора с Путиным о вмешательстве РФ в выборы

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (86)

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    Американский президент сообщил в интервью, что два раза спрашивал лидера РФ о "российском вмешательстве". По его словам, тема обсуждалась в течение 20-25 минут.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что во время первой своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал тему "российского вмешательства" в американские выборы в течение 20-25 минут.

    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп, Украина, русофобия. Главное из пресс-конференции Путина

    "Я сказал: "Вы делали это?" И он ответил: "Нет, абсолютно нет". Затем я спросил его во второй раз в полностью ином варианте. И он сказал: "Абсолютно нет", — сообщил Трамп в интервью агентству Рейтер.

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    Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлую пятницу.

    Встреча американского и российского лидеров продолжалась более двух часов.

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