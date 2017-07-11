Сын Трампа обнародовал переписку о его отношениях с россиянами

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что на встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, он согласился после обещаний, что ему может быть предоставлен компромат на Хиллари Клинтон.

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

​По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

​"У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием", — заявляет Трамп-младший.

Под "политическим оппозиционным исследованием" в США понимают практику сбора информации о политических оппонентах для их дискредитации.

В письме от 3 июня 2016 года Голдстоун пишет, что речь идет о документах и об "очень чувствительной информации высокого уровня", которая обличает "связи Клинтон с Россией". "Это часть поддержки России и ее правительства господину Трампу – вместе с помощью Араза и Эмина (Агаларовых – Ред.)", — пишет Голдстоун.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон — Ред.), то мне это нравится".

Трамп-младший уточняет, что сначала пытался обсудить этот вопрос по телефону, а когда это не получилось, согласился на личную встречу с Весельницкой, которую Голдстоун в переписке представлял как "адвокат российского правительства" и с которой просит встретиться Эмин Агаларов.

При этом в своем сегодняшнем заявлении сын президента вновь повторяет, что "женщина (Весельницкая — Ред.) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Читайте также: Юсуфов: встреча Путина и Трампа дала почву для энергодиалога США и РФ

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.

В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон.