Европейские пути Трампа напоролись на украинские мечты о Трампе

Павел Рудяков, эксперт

В утверждении, что Дональд Трамп на сей раз летел через океан, главным образом, ради встречи с Владимиром Путиным, при всей его кажущейся смелости или даже гротескности вряд ли содержится чересчур большое преувеличение. Да, конечно, у президента США в Европе было запланировано немало дел, начиная – если идти не по значимости, а по хронологии – с содержательной остановки в Варшаве, продолжая участием в саммите Г-20 в Гамбурге и заканчивая серией двусторонних переговоров с лидерами ведущих мировых держав на его полях. Тем не менее, одно из этих дел вряд ли было бы правильно рассматривать просто как "одно из". По целому ряду причин и обстоятельств оно стояло особняком. К нему было приковано особое внимание, и самого Трампа, и членов его многочисленной "команды", прибывших с ним, и его друзей и недругов, оставшихся дома, и – что там лукавить, понижая градус? – всего мира. Речь идет о встрече с президентом России, которую еще до того, как она состоялась, многие мировые СМИ нарекли "исторической". И, думаю, нисколько не ошиблись.

Но обо всем по порядку. Первая остановка на "старом" континенте после перелета через океан – Польша. Сюда Трамп прибыл на саммит "Инициативы трех морей".

SAUL LOEB / AFP Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки после проведения совместной пресс-конференции в Королевском замке в Варшаве, Польша, 6 июля 2017 года

Из-за него, специально для него мероприятие было перенесено организаторами из Вроцлава, где оно первоначально планировалось, в Варшаву. Тут высокий гость выступил с яркой речью, в которой сосредоточился на рассуждениях о ценностях западной цивилизации как цивилизации, являющейся флагманом мирового технического прогресса, но сохраняющей при этом и свою исконную христианскую основу. Рассуждения были глубоки, основательны, серьезны, в чем-то пронизаны и скрытым, и явным полемичным зарядом. Затем президент США почтил своим присутствием саммит, а также провел совместную пресс-конференцию с польским президентом Анджеем Дудой. Вооруженный аргументами от Петра Порошенко (звучит забавно, но это же сам Петр Алексеевич, вернувшись из Вашингтона, сказал, что летал туда, чтобы "вооружить президента США аргументами накануне его встречи с Путиным") Трамп назвал поведение России в Восточной Европе "дестабилизирующим".

Многие напряглись, и, надо признать, небезосновательно. Такого рода не очень, мягко говоря, дипломатичные высказывания вряд ли способствуют успеху первой двусторонней встречи, не так ли? Тем более, если запускаются в обиход буквально за считанные часы до ее начала. Безусловно, так, именно так. Тут, однако, есть нюанс. Сказано, действительно, резко. Но это, если соотносить сказанное с условным содержательным "нулем" – нейтральным уровнем, определяемым традиционной дипломатической толерантностью. Если же принимать во внимание степень антироссийской риторики, ставшей с некоторых пор нормой, то на слова Трампа можно будет взглянуть по-иному. Он сказал: "дестабилизация", а не "агрессия". А ведь именно так называют действия России в отношении Украины и Донбасса очень многие видные и влиятельные политики, государственные деятели в Соединенных Штатах. Получается, что Трамп, нахмурив брови в адрес Москвы накануне свидания с Путиным, при этом не только уколол Россию, но и послал ей положительный сигнал. Не исключено, что таким образом он дал понять, что о терминах, в которых представляется ситуация в "украинском кризисе" можно дискутировать. Что в украинский наратив, доминирующий сегодня на Западе, при желании могут быть внесены определенные коррективы.

РИА Новости | Перейти в фотобанк 7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

В польских упражнениях в ораторском искусстве Трамп не только пожурил Россию за ее, по его мнению, "дестабилизирующую" роль, но и пригласил Москву к более активному участию в международных делах, в обсуждении и решении ключевых вопросов мировой повестки дня. Такими приглашениями, естественно, зря не бросаются, такое предложение, безусловно, дорогого стоит. Вот, бы еще условия, на которых американцы готовы более активное русское участие допустить, обозначить, тогда совсем было бы красиво. Впрочем, и без уточнения условий есть основания говорить о том, что посланный Трампом из Варшавы Путину последний предварительный сигнал носил отнюдь не конфронтационный характер. Еще одно напоминание о том, что в Белом доме смотрят на Россию и видят ее далеко не так, как она видит себя сама, да – было. Попытки же задать встрече в Гамбурге заведомо негативный тон – не было и в помине.

И встреча Трампа с Путиным, и саммит G-20 в целом прошли успешно. В каждом из этих случаев успех, понятно, определялся по своим признакам и критериям, но и там, и там он – успех – в той или иной мере присутствовал, несмотря на все трудности и на все привходящие неблагоприятные факторы. Оценить гамбургскую встречу G-20 как триумфальную нельзя, а как успешную оправданно и, думается, правильно. Пускай не все получилось и сложилось в точности, во всех деталях так, как хотелось бы максималистам, но, видимо, правы те, кто видят успех уже в том, что дело не пошло хуже. По словам "хозяйки саммита" Ангелы Меркель, участники достигли согласия по основным вопросам повестки дня, включая те, по которым до последнего момента существовали серьезные разногласия, что и было, к вящей радости канцлерин, отражено в итоговой декларации. Еще более, пожалуй, важным и значимым следует считать то обстоятельство, что представители ведущих стран мира подтвердили общий курс на сохранение, пусть относительной, стабильности мирового существующего торгово-экономического порядка, а также свою готовность предпринимать в дальнейшем совместные усилия для его поддержания и укрепления.

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Многое в этом вопросе, как все понимали, зависело от Трампа, и он, следует отдать ему должное, сдержал данное им накануне в телефонной беседе Меркель обещание способствовать продуктивной работе и успеху мероприятия, хоть и улетел домой, так и не пообщавшись с прессой. Гость из Соединенных Штатов воздержался от резких, категоричных высказываний по ключевым вопросам глобальной повестки дня, что позволил себе не так давно на саммите НАТО в Брюсселе и на встрече G-7 в Италии. Он не грозил Евросоюзу и Германии торговой войной, как это случалось прежде, не журил партнеров по НАТО за то, что они не доплачивают на содержание Альянса, не формулировал тезисов, которые могли бы быть интерпретированы как проявление американской исключительности без оглядки на остальных. Может быть, появление его дочери Иванки в президентском кресле на одном из официальных заседаний выглядело слишком небанально и даже несколько экстравагантно, но в остальном Трамп был предельно корректен и сдержан.

По итогам встречи Трампа и Путина никаких совместных заявлений или деклараций – ни устных, ни, тем более, письменных – сделано не было. Ничего подобного и не предполагалось. Тем не менее, первый совместный "трампо-путинский" блин не оказался комом. Из гамбургского американо-российского «гуся» в будущем мог бы получиться толк. Президенты двух великих держав встретились, познакомились лично, поговорили, даже слегка заговорились, затянув беседу заметно дольше отведенного на нее времени. Установили контакт друг с другом – "личные взаимоотношения", как их назвал Путин, или «позитивную химию», по выражению Рекса Тиллерсона. Договорились ли? В чем-то – да, в чем-то – нет. Странно, если бы случилось по-другому при таком количестве и таком качестве существующих разногласий и противоречий. Пока нет, или нет? Это покажет время.

Покажет оно и то, насколько результативными станут первые американо-российские договоренности на высшем уровне. Тут есть основания для определенного – пока что весьма сдержанного – оптимизма. Впрочем, есть причины и для того, чтобы сомневаться. Контакт – контактом, личные взаимоотношения – личными взаимоотношения, а Америка и Россия остаются стратегическими конкурентами. Надеяться же, думается, следует в данном случае на то, что эта конкуренция не помешает им запустить в обозримой перспективе механизм взаимовыгодного партнерства по тем вопросам, по которым им лучше сотрудничать, чем соперничать.

Для нас, тех, кто наблюдает за событиями в высшей лиги мировой экономики и политики из нашего украинского далека, в европейских путях Дональда Трампа, конечно, очень не хватало Украины. Украинская тема в Гамбурге обсуждалась, причем, разными участниками, в разных форматах, но – увы! – без присутствия наших официальных представителей. Ни в Польшу на саммит «Инициативы трех морей», ни в Гамбург на саммит Г-20 нас не звали, хотя и в первом, и во втором случае вполне могли это сделать, если бы кого-то где-то интересовало наше мнение. Получилось же так, что, пребывая в Европе, Трамп Украину не заметил. Обсуждать ее – обсуждал, а вот заметить не удосужился. И это, конечно, вина не его самого или его помощников, а наших чиновников от внешней политики, умудрившихся свести всю работу по продвижению национальных интересов за рубежом к деятельности лоббистских кампаний и кругов.