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    Зарубежье

    Мировые СМИ: загадочная встреча сына Трампа, беседа школьника и министра

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    Зарубежные издания пишут о встрече в 2016 году сына Трампа с российским адвокатом, о возможном усилении санкций со стороны США против РФ, о новом оппозиционном лидере Израиля, а также об интервью школьника, который тот взял у министра обороны США.
    Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп
    REUTERS Saul Loeb/Pool

    РИА Новости Украина

    Встреча сына Трампа и российского адвоката

    Известные мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Politico, Wall Street Journal) сообщили, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

    Трамп-младший нанял адвоката, который будет представлять сына президента в делах, связанных с Россией. Сын президента США заявил, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации" и впоследствии оба перешли к проблеме усыновления детей, сообщает New York Times.

    Как отмечает Wall Street Journal, сын президента регулярно путешествует по миру для реализации бизнес-проектов, он отмечал важность ведения бизнеса с Россией.

    Санкции против РФ

    В Конгрессе США находится законопроект об усилении санкций в отношении России в связи с якобы вмешательством РФ выборы 2016 года в США.

    Однако, как пишет Wall Street Journal, этот законопроект может негативно отразиться на интересах США. В частности эти санкции нанесут ущерб американским нефтегазовым компаниям, что, напротив, поможет России и Китаю. Газета пишет, что "американские компании будут отрезаны от любого проекта, в котором задействованы попавшие под санкции российские фирмы".

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Европа мечтает снять санкции с РФ и посылает сигналы

    Причиной тому станет положение законопроекта о расширении перечня ограничений на взаимодействие американских и российских компаний.

    Издание отмечает, что эти ограничения не распространяются на Китай и Россию. Тогда Россия может "даже использовать эти законы, чтобы навредить американским компаниям", а именно целенаправленно направлять заявки на участие в освоение какого-то месторождения. США, в свою очередь, будут вынуждены отзывать свои заявки.

    Новый оппозиционный лидер Израиля

    Главная оппозиционная партия Израиля "Авода" выбрала своим новым лидером и вероятным кандидатом в будущие премьеры экс-министра Ави Габая, недавно перешедшего в стан левых из правящей коалиции, об этом сообщают мировые СМИ (Monde, Los Angeles Times, Washington Post, New York Times).

    Как отмечает Los Angeles Times, Габая избрали в надежде, что он поможет "сместить премьер-министра Биньямина Нетаньяху". Тем не менее, партия труда вряд ли сможет представить неминуемую угрозу Нетаньяху.

    "Партия труда не выигрывала всеобщие выборы в течение 18 лет", — сообщает газета New York Times.

    Отмечается, что Габай стал членом партии "Авода" шесть месяцев назад.

    Школьник дозвонился до министра обороны

    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Сайт президента Украины
    Соцсети о визите Тиллерсона: что-то точно будет... и уже скоро

    Американский школьник Тедди Фишер, раздобывший телефон министра обороны США Джеймса Мэттиса, дозвонился до него и смог взять 45-минутное интервью, об этом сообщили мировые СМИ (New York Post, Washington Examiner, 20 minutes).

    Как отмечает New York Post, молодой человек, проживающий в штате Вашингтон, увидел номер мобильного телефона главы Пентагона на фотографии в газете Washington Post 11 мая. На снимке один из охранников президента США Дональда Трампа Кит Шиллер несет пачку бумаг, на которой видно имя министра обороны и его телефонный номер, отмечает газета.

    "Фотография была в конечном итоге удалена из статьи", — сообщает New York Post.

    "Интервью было вдумчивой беседой на спектр тем о внешней политике, национальной политике и советах выпускникам", — говорится в статье газеты.

    Пожары в Канаде

    Лесные пожары в Канаде
    Канал CBC News в Youtube
    Лесные пожары в Канаде: чрезвычайное положение

    "Гигантские лесные пожары" бушуют на территории Канады, пишут такие западные СМИ как Monde, 20minutes. Причиной пожаров стали три недели засухи и сильные ветры, отмечает Monde.

    Как пишет издание Vancouver Sun, на территории провинции Британская Колумбия зафиксирован 231 пожар, из них 17 представляют "потенциальную угрозу" для жителей. Из-за пожаров около 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На территории провинции местные власти ввели режим ЧС, сообщает газета Independent.

    "Кажется, что пламя непобедимо", — отмечает 20minutes.

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