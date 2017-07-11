Мировые СМИ: загадочная встреча сына Трампа, беседа школьника и министра

РИА Новости Украина

Встреча сына Трампа и российского адвоката

Известные мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Politico, Wall Street Journal) сообщили, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Трамп-младший нанял адвоката, который будет представлять сына президента в делах, связанных с Россией. Сын президента США заявил, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации" и впоследствии оба перешли к проблеме усыновления детей, сообщает New York Times.

Как отмечает Wall Street Journal, сын президента регулярно путешествует по миру для реализации бизнес-проектов, он отмечал важность ведения бизнеса с Россией.

Санкции против РФ

В Конгрессе США находится законопроект об усилении санкций в отношении России в связи с якобы вмешательством РФ выборы 2016 года в США.

Однако, как пишет Wall Street Journal, этот законопроект может негативно отразиться на интересах США. В частности эти санкции нанесут ущерб американским нефтегазовым компаниям, что, напротив, поможет России и Китаю. Газета пишет, что "американские компании будут отрезаны от любого проекта, в котором задействованы попавшие под санкции российские фирмы".

Причиной тому станет положение законопроекта о расширении перечня ограничений на взаимодействие американских и российских компаний.

Издание отмечает, что эти ограничения не распространяются на Китай и Россию. Тогда Россия может "даже использовать эти законы, чтобы навредить американским компаниям", а именно целенаправленно направлять заявки на участие в освоение какого-то месторождения. США, в свою очередь, будут вынуждены отзывать свои заявки.

Новый оппозиционный лидер Израиля

Главная оппозиционная партия Израиля "Авода" выбрала своим новым лидером и вероятным кандидатом в будущие премьеры экс-министра Ави Габая, недавно перешедшего в стан левых из правящей коалиции, об этом сообщают мировые СМИ (Monde, Los Angeles Times, Washington Post, New York Times).

Как отмечает Los Angeles Times, Габая избрали в надежде, что он поможет "сместить премьер-министра Биньямина Нетаньяху". Тем не менее, партия труда вряд ли сможет представить неминуемую угрозу Нетаньяху.

"Партия труда не выигрывала всеобщие выборы в течение 18 лет", — сообщает газета New York Times.

Отмечается, что Габай стал членом партии "Авода" шесть месяцев назад.

Школьник дозвонился до министра обороны

Американский школьник Тедди Фишер, раздобывший телефон министра обороны США Джеймса Мэттиса, дозвонился до него и смог взять 45-минутное интервью, об этом сообщили мировые СМИ (New York Post, Washington Examiner, 20 minutes).

Как отмечает New York Post, молодой человек, проживающий в штате Вашингтон, увидел номер мобильного телефона главы Пентагона на фотографии в газете Washington Post 11 мая. На снимке один из охранников президента США Дональда Трампа Кит Шиллер несет пачку бумаг, на которой видно имя министра обороны и его телефонный номер, отмечает газета.

"Фотография была в конечном итоге удалена из статьи", — сообщает New York Post.

"Интервью было вдумчивой беседой на спектр тем о внешней политике, национальной политике и советах выпускникам", — говорится в статье газеты.

Пожары в Канаде

"Гигантские лесные пожары" бушуют на территории Канады, пишут такие западные СМИ как Monde, 20minutes. Причиной пожаров стали три недели засухи и сильные ветры, отмечает Monde.

Как пишет издание Vancouver Sun, на территории провинции Британская Колумбия зафиксирован 231 пожар, из них 17 представляют "потенциальную угрозу" для жителей. Из-за пожаров около 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На территории провинции местные власти ввели режим ЧС, сообщает газета Independent.

"Кажется, что пламя непобедимо", — отмечает 20minutes.