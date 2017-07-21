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    Культура

    Солист Linkin Park покончил с собой за несколько часов до фотосессии

    (обновлено: )29102
    Фотосессия группы была запланирована в Голливуде. Коллега Честер Беннингтона заехал за ним всего через несколько минут после появления в доме полиции.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Фронтмен американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой всего за несколько часов до запланированной фотосессии коллектива, сообщает в пятницу портал TMZ.

    Американская рок-группа Linkin Park. Солист Linkin Park
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография солиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой

    Сообщалось, что 41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. О его гибели сообщила домашний работник. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.

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    Фотосессия группы была запланирована в Голливуде. Коллега Беннингтона заехал за ним всего через несколько минут после появления в доме полиции. Он заявил, что шокирован сообщениями о самоубийстве.

    Через неделю у группы должно было начаться турне, ближайший концерт был запланирован на 27 июля. В расписание гастролей на официальном сайте Linkin Park пока не внесено никаких изменений.

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