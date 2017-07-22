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    Экс-глава разведки США опасается, что Трамп сделает Россию "вновь великой"

    (обновлено: )22
    Бывший директор разведки США Джеймс Клэппер усомнился, что американский президент Дональд Трамп воспринимает "российскую угрозу" серьезно.
    Джеймс Клэппер
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    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Бывший директор разведки США Джеймс Клэппер опасается, что президент Дональд Трамп "сделает Россию вновь великой", нарушив свое предвыборное обещание "сделать вновь великой" Америку.

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    На конференции по безопасности в Колорадо ведущий спросил Клэппера, воспринимает ли Трамп "российскую угрозу" серьезно.

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    "Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задаюсь вопросом, воспринимает ли он это серьезно и ясно, как (директор нацразведки) Дэн Коутс и (директор ЦРУ) Майк Помпео", — сказал Клэппер.

    Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые связи Трампа с Россией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

    Лозунг "Сделаем Америку снова великой" был одним из основных во время предвыборной кампании Трампа.

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