Экс-глава разведки США опасается, что Трамп сделает Россию "вновь великой"

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Бывший директор разведки США Джеймс Клэппер опасается, что президент Дональд Трамп "сделает Россию вновь великой", нарушив свое предвыборное обещание "сделать вновь великой" Америку.

На конференции по безопасности в Колорадо ведущий спросил Клэппера, воспринимает ли Трамп "российскую угрозу" серьезно.

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"Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задаюсь вопросом, воспринимает ли он это серьезно и ясно, как (директор нацразведки) Дэн Коутс и (директор ЦРУ) Майк Помпео", — сказал Клэппер.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые связи Трампа с Россией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Лозунг "Сделаем Америку снова великой" был одним из основных во время предвыборной кампании Трампа.