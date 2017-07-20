Новый начальник полиции Донецкой области. Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Первым заместителем главы Национальной полиции Украины назначен начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Полицию Донецкой области возглавил полковник Виталий Невгад, который ранее был заместителем Аброськина.

Пойдут ли на пользу Нацполиции новые назначения, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чому саме на посаду заступника Сергія Князєва призначено В’ячеслава Аброськіна?

— Так, в принципі, вона була очікувана і про неї так чи інакше згадували останні місяці, тому що якщо ми згадаємо конкурс на голову Нацполіції, то загалом там фаворитом був Аброськін, а після того, як знявся Троян з конкурсу, то ЗМІ говорили про те, що за якоюсь внутрішньою інформацією, саме Аброськін має очолити Нацполіцію. Сталося так, що він у трійку фіналістів не потрапив, а увійшов Костянтин Бушуєв, який зараз працює заступником Князєва, Андрій Вишневський, власне, Князєв. Виходить, що цілком логічно, що Князєв мав фаворитів або людей, які гарно себе на конкурсі показали, взяти кудись в свою команду. По суті, команда керівника цього відомства, голови Нацполіції – це його заступники і якраз Аброськін, маючи доволі великий досвід роботи, зокрема, в карному розшуці, він зараз стає першим заступником. Сама посада першого заступника, звісно, набагато вища, ніж просто заступника, і, крім того, наскільки я розумію, і Аваков, і Князєв відзначили, що він буде відповідати за реформи в кримінальному блоці поліції. Тобто, враховуючи той досвід боротьби, запобігання та протидії злочинності, які є в Донецькій області, на думку МВС доволі успішний, його можна було б поширити на всю країну.

Конкурс на очільника Нацполіції Аброськін не пройшов. Тепер він став першим заступником і теоретично має шанси очолити Нацполіцію. Чи може цей крок бути спланованим заздалегідь?

— Так, цілком може, але, розумієте, цього ми будемо чекати ще чотири роки, навіть більше, тому що Князєв відповідно до вимог закону в березні уклав контракт з поліцією на п’ять років. Відповідно, якщо в нього не буде якихось причин, пов’язаних зі здоров’ям або просто з власними якимись переконаннями піти раніше, то він на цій посаді буде ще довго залишатись. І понад того, в законі є гарантії політичної незалежності, що навіть якщо уряд піде у відставку, тобто міністр Аваков піде з МВС, все одно Князєв буде залишатись на цій посаді. Це дуже позитивна норма. А сам Аброськін — людина доволі неоднозначна в тому плані, що зараз всі намагаються його обговорювати і піднімати якийсь компромат, якісь його зв’язки з сепаратистами, якісь його історії з Кримом, де він працював до анексії, і тут головне наперед не придумати чогось зайвого, тобто складно оцінити людину, якщо все це тільки якісь чутки або неперевірені факти. Зараз лише можна сказати, що подивимось, як він буде на цій посаді далі працювати, тому що те, що відбувалось в Донецьку, воно було більш-менш нормальним, тобто не було якихось ексцесів, пов’язаних саме з його ім’ям.

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Можна спрогнозувати, яку сферу роботи Нацполіції Аброськін буде курувати, і яких рішень від нього можна очікувати?

— Зі слів Авакова і Князєва, Аброськін буде займатись кримінальним блоком, тобто зараз, в принципі, це найголовніший етап реформи. Кримінальний блок – це слідчі, оперативні, які повністю відповідають за боротьбу зі злочинністю і там дуже складно витримати певний баланс між професіоналізмом, новими кадрами і взагалі їх реорганізацію, тобто зараз іде об’єднання експериментальне функцій слідчого і оперативного працівника, тобто того, хто збирає докази, хто їх юридично оформлює, і загалом там є дуже багато планів і взагалі там бачення на майбутнє або електронного декларування, або запровадження кримінальних проступків для розвантаження слідства, тобто роботи є дуже багато. Інша справа, що ту модель, яка була в Донецькій області, насправді дуже складно перенести на всю іншу країну. Чому? Тому що, це будь-який кримінолог скаже, що ті регіони, які недалеко від зони бойових дій знаходяться, в яких є певний спеціальний стан запроваджений або якийсь режим обмеження прав людини, як в Одеській області, там до поліції, до силових органів набагато більший рівень довіри, в них набагато більший авторитет і якраз це дуже сильну профілактичну, превентивну функцію, тобто люди якось менше наважуються на скоєння злочинів.

Аброськіна на Донеччині замінить Віталій Невгад. Про нього що відомо?

— Це заступник Аброськіна, тому він далі буде продовжувати роботу. Але що я мав на увазі, що це цілком безпечний регіон, що ті території, що підконтрольні, якраз в силу того, що там дуже велика концентрація працівників правоохоронних органів. В іншій частині країни і в цілому по Україні треба більше уваги приділяти якраз протидії злочинності і тут це певне завдання для Аброськіна. Кращі практики взяти, а якісь не дуже хороші речі не переносити.

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Напомним, юрист, криминолог Анна Маляр в эфире "ГС" заявила, что публичность дел против правоохранителей позволяет обществу в какой-то мере контролировать их деятельность.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что реформа полиции в Украине полностью провалилась.