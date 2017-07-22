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    Трамп официально назначил Сандерс своим пресс-секретарем

    (обновлено: )14
    По словам главы Белого дома, в должности заместителя Шона Спайсера Сара Сандерс вела выдающуюся работу для того, чтобы донести до американцев посыл администрации.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 22 июл – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп повысил бывшего заместителя уволившегося в пятницу с поста пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера Сару Сандерс до должности главы пресс-службы Белого дома и своего пресс-секретаря, говорится в заявлении Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Президент Дональд Трамп повышает Сару Сандерс до должности пресс-секретаря Белого дома. Она будет выступать его основным пресс-секретарем и главой пресс-службы Белого дома", — говорится в заявлении.

    По словам президента, в должности заместителя Спайсера Сандерс вела выдающуюся работу для того, чтобы донести до американцев посыл администрации. "В своей новой роли она продолжит продвигать наш прогресс в тех вопросах, которые волнуют народ, таких как рост экономики, возвращение рабочих мест из-за рубежа, сокращение бюрократии в правительстве и обеспечение безопасности Америки", — приводит пресс-служба Белого дома слова президента.

    Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Как заявила Сандерс, она считает Спайсера "больше, чем коллегой, но настоящим другом и учителем".

    Президент также в пятницу выдвинул на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.

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