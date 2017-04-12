Пресс-секретаря Одесской полиции отстранили из-за "непатриотичных взглядов"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сотрудницу пресс-службы полиции Одесской области отстранили от исполнения обязанностей из-за заявления жителей города о ее непатриотических политических взглядах. По данному факту назначено служебное расследование, сообщила в среду пресс-служба полиции.

В ведомстве сообщили, что во вторник, 11 апреля, у здания главного управления полиции в Одесской области собрались представители общественности. Когда к ним вышли начальник управления Дмитрий Головин и его заместитель Сергей Махотин, активисты сообщили о политических взглядах сотрудницы пресс-службы.

Читайте также — "Зрада" Дорна: интервью украинского певца вызвало скандал в соцсетях

"В ходе общения с начальниками полиции активисты сообщили о том, что, по их мнению, политические взгляды временно исполняющей обязанности начальника отдела коммуникации ГУНП (главное управление Нацполиции — Ред.) недостаточно патриотичны", — говорится в сообщении.

На время проведения служебного расследования пресс-секретаря отстранили от исполнения служебных обязанностей, добавили в пресс-службе.

На основании полученной информации начальник Одесской полиции назначил служебное расследование.

"Мы реагируем на каждое заявление и сообщение граждан… После завершения проверки, в зависимости от того, подтвердятся изложенные факты или нет, будет принято законное решение", — цитирует пресс-служба слова Головина.

Читайте также: Победа, значит, уже никому не нужна? Соцсети о скандальном переименовании в Киеве

Отметим, на сайте ГУ НП Украины в Одесской области указано, что начальником отдела коммуникаций является Войтенко Елена Михайловна.

Напомним, в ходе мероприятий, посвященных освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков, в центре город произошли массовые столкновения.