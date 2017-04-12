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    Пресс-секретаря Одесской полиции отстранили из-за "непатриотичных взглядов"

    (обновлено: )4110
    Общественные активисты обвинили врио главы пресс-службы ГУ НП Украины в Одесской области обвинили в "недостаточно патриотической позиции". На время проведения служебного расследования пресс-секретаря отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сотрудницу пресс-службы полиции Одесской области отстранили от исполнения обязанностей из-за заявления жителей города о ее непатриотических политических взглядах. По данному факту назначено служебное расследование, сообщила в среду пресс-служба полиции.

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    В ведомстве сообщили, что во вторник, 11 апреля, у здания главного управления полиции в Одесской области собрались представители общественности. Когда к ним вышли начальник управления Дмитрий Головин и его заместитель Сергей Махотин, активисты сообщили о политических взглядах сотрудницы пресс-службы.

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    "В ходе общения с начальниками полиции активисты сообщили о том, что, по их мнению, политические взгляды временно исполняющей обязанности начальника отдела коммуникации ГУНП (главное управление Нацполиции — Ред.) недостаточно патриотичны", — говорится в сообщении.

    На время проведения служебного расследования пресс-секретаря отстранили от исполнения служебных обязанностей, добавили в пресс-службе.

    На основании полученной информации начальник Одесской полиции назначил служебное расследование.

    "Мы реагируем на каждое заявление и сообщение граждан… После завершения проверки, в зависимости от того, подтвердятся изложенные факты или нет, будет принято законное решение", — цитирует пресс-служба слова Головина.

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    Отметим, на сайте ГУ НП Украины в Одесской области указано, что начальником отдела коммуникаций является Войтенко Елена Михайловна.

    Напомним, в ходе мероприятий, посвященных освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков, в центре город произошли массовые столкновения

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