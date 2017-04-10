День освобождения Одессы: оркестры, ветераны и янычары

Парад в честь 73-й годовщины освобождения Одессы от румынско-немецких захватчиков состоялся в Одессе. В торжественном шествии приняли участие власти города, ветераны, школьники.

Они возложили возложили венки и цветы к памятнику Неизвестному матросу и стеле "Крылья победы".

Военные в память о погибших бойцах дали залп из стрелкового оружия, торжественным маршем перед памятниками прошла рота почетного караула. Украшением церемонии стали выступления военных и муниципального оркестров, сообщает "Трасса Е-95".

Перед началом мероприятия к Стелле "Крылья Победы" состоялось шествие военных духовых оркестров, в том числе — из турецкого города Бурса. Участники этого оркестра были одеты в форму янычар Османской империи.

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Напомним, активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими. Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты. В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.