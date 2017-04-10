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    День освобождения Одессы: оркестры, ветераны и янычары

    (обновлено: )26910
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы оркестры и янычары
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы оркестры и янычары
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net
    День Освобождения Одессы
    День Освобождения Одессы
    Думская.net

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    День Освобождения Одессы

    Парад в честь 73-й годовщины освобождения Одессы от румынско-немецких захватчиков состоялся в Одессе. В торжественном шествии приняли участие власти города, ветераны, школьники.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Стычки в Одессе и Полтаве. Золотарев: сейчас "рвануть" может в любом месте

    Они возложили возложили венки и цветы к памятнику Неизвестному матросу и стеле "Крылья победы".

    Военные в память о погибших бойцах дали залп из стрелкового оружия, торжественным маршем перед памятниками прошла рота почетного караула. Украшением церемонии стали выступления военных и муниципального оркестров, сообщает "Трасса Е-95".

    Перед началом мероприятия к Стелле "Крылья Победы" состоялось шествие военных духовых оркестров, в том числе — из турецкого города Бурса. Участники этого оркестра были одеты в форму янычар Османской империи.

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    Напомним, активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими. Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты. В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.

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