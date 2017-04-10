Стычки в Одессе и Полтаве. Золотарев: сейчас "рвануть" может в любом месте

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими. Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты.

Накануне митинг активистов "антимайдана" на Куликовом поле в Одессе завершился потасовкой с активистами "Правого сектора", один из последних был задержан правоохранителями.

В это же время в центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.

"Рвануть может в любом месте. Те зерна ненависти, которая поселяла нынешняя картельная партия власти, неизбежно дадут свои всходы. А поводы, то ли это будут политические, то ли строительные — связанные с застройкой, найдутся. Важно то, что общество перешагнуло болевой порог, когда насилие было осуждаемо и недопустимо. Теперь, увы, фактор силы надолго прописался в украинской общественной и политической жизни", — сказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

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По мнению политолога, ничего хорошего стране это не несет.

"Ни к чему хорошему привести не может. Как правило, и я уже цитировал Стругацких, вслед за серыми всегда приходят черные. Как вариант, придет лесник и выгонит партизанский отряд и немцев из избушки. Диктатура просвещенная, непросвещенная, и это будет исключением, поскольку обычно в Украине не приживались авторитарные формы, но тем не менее. Иначе не будет государства", — полагает эксперт.