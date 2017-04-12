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    Победа, значит, уже никому не нужна? Соцсети о скандальном переименовании в Киеве

    (обновлено: )128
    В Киевсовете задумались над переименованием проспекта Победы – в Брест-Литовский проспект. Такой проект подал на рассмотрение не кто иной, как мэр столицы Виталий Кличко. Но по душе ли такая идея украинцам? Что пишут они об этом в соцсетях?
    Проспект победы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Киев декоммунизировали, декоммунизировали…. Да не додекоммунизировали! Столичный мэр Виталий Кличко предложил горсовету переименовать проспект Победы в Брест-Литовский, дабы "вернуть проспекту историческое название". Сейчас проект решения находится на рассмотрении двух комиссий. Последнее слово – как всегда, за самим столичным горсоветом.

    В первой половине XIX века столичный проспект Победы носил названия Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века (именно в этот время началась его застройка) транспортную магистраль называли Брест-Литовским шоссе, а в 1964-1985 годах – Брест-Литовским проспектом. Нынешнее название проспект носит с 1985 года – в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пока же в украинском сегменте соцсетей к идее нового переименования отнеслись весьма прохладно: "Вместо новых ПОБЕД – декоммунизация… "; "А Кличко её одержал, эту победу, что он её будет запрещать?".

    "Я года три проспект называл Брест-Литовским после переименования. Потом привык. Но я за возвращение старого названия — оно: историческое, аполитичное, топонимически верное. И красивое", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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