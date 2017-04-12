Победа, значит, уже никому не нужна? Соцсети о скандальном переименовании в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Киев декоммунизировали, декоммунизировали…. Да не додекоммунизировали! Столичный мэр Виталий Кличко предложил горсовету переименовать проспект Победы в Брест-Литовский, дабы "вернуть проспекту историческое название". Сейчас проект решения находится на рассмотрении двух комиссий. Последнее слово – как всегда, за самим столичным горсоветом.

В первой половине XIX века столичный проспект Победы носил названия Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века (именно в этот время началась его застройка) транспортную магистраль называли Брест-Литовским шоссе, а в 1964-1985 годах – Брест-Литовским проспектом. Нынешнее название проспект носит с 1985 года – в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пока же в украинском сегменте соцсетей к идее нового переименования отнеслись весьма прохладно: "Вместо новых ПОБЕД – декоммунизация… "; "А Кличко её одержал, эту победу, что он её будет запрещать?".

"Я года три проспект называл Брест-Литовским после переименования. Потом привык. Но я за возвращение старого названия — оно: историческое, аполитичное, топонимически верное. И красивое", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook