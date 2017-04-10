За паспортом: одесситы днюют и ночуют в миграционной службе

РИА Новости Украина

Несмотря на то, что на дворе XXI век, а смартфон есть чуть ли не у каждого гражданина Украины, в государственных учреждениях по-прежнему можно столкнуться с таким явлением, как живая очередь. Со всеми вытекающими бонусами: сердечными приступами, руганью, а порою и рукоприкладством. Одно из таких мест – Суворовское районное подразделение Миграционной службы Украины, пишет Николай Мазур.

Получением паспорта для своего сына одессит Александр Сомов занимается уже несколько дней. Вернее, не так, не получением паспорта, а попытками записаться на прием в районное подразделение Миграционной службы, где у ребенка должны принять документы на получение паспорта. Даже придя в учреждение ранним утром, он оказался в живой очереди… 106-м (!).

"Из-за того, что документы принимает один сотрудник, в день пройти успевают 30-35 человек. Поэтому необходимо каждый день к закрытию (18.00) подтверждать свою очередь и узнавать, на сколько ты продвинулся дальше. Кто-то из первой тридцатки должен дежурить в "предбаннике" всю ночь, так как приехавшие занять очередь "с пяти утра", со словами "мы здесь стояли" могут на следующий день создать свой, так сказать, альтернативный список. Позавчера я не успел подтвердить себя в очереди и с 60 места съехал на 86-е", – рассказывает одессит.

Разумеется, такое положение вещей не способствует созданию доброжелательной атмосферы, и здесь часто случаются конфликты. На минувшей неделе была даже потасовка, в ходе которой участники разных "списков" толкались и в итоге уничтожили собственные бумаги.

"Я пришла в середине дня, чтобы узнать, как мне получить загранпаспорт, на что мне сотрудница заявила, что приходить нужно утром, тогда мне все расскажут. То есть, меня тупо завернули и не захотели объяснить, что мне вообще делать. Пришла утром на следующий день, на улице десятки людей, составляют свои списки, чтобы получить заветный талон, где будут указаны дата и время приема. Дурдом какой-то!" – поделилась с "Думской" одесситка Наталья.

Думская.net Очередь за оформлением паспортов в Одессе

К слову, в главном управлении миграционной службы на Преображенской также есть живая очередь, выстоять которую крайне сложно.

Любопытно, что в других районных подразделениях ситуация абсолютно иная – живой очереди нет, вместо нее электронная: записаться можно на сайте ведомства либо по телефону.

"Можно, конечно, попытаться прийти с утра пораньше, тогда есть шанс, что вы получите талончик и сможете попасть на прием в течение дня, однако их ежедневно выдают всего несколько, поэтому лучше записывайтесь на сайте, и примерно через две недели попадете на прием", – порекомендовала нам сотрудница Малиновского подразделения.

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Почему же в территориальных подразделениях одной и той же службы такие разные порядки? В пресс-службе ведомства нас заверили, что причиной сложившейся ситуации является резко возросшее количество граждан, обращающихся за получением паспортов гражданина Украины и заграничных паспортов.

"В четырех районах Одессы, в том числе и в Суворовском, действует только электронная очередь, а в главном управлении – до обеда живая, потом – электронная, – сообщили нам в пресс-службе. – Проблемы в Суворовском, скорее всего, связаны с недавно проводимым там ремонтом, сотрудники не успевали всех принять. Прием документов осуществляется через один компьютер, возможно, в ближайшее время появится вторая машина, тогда будет быстрее. Вообще спрос на паспорта большой, однако в последнее время ситуация значительно улучшилась, так как их выдаем не только мы, но и центры админуслуг".

Тем не менее, одесситы массово обращаются именно в миграционную службу, во многом из-за стоимости услуг – здесь получить документ значительно дешевле. Так, загранпаспорт обойдется в 557 гривен, его изготовление займет 20 рабочих дней. Аналогичная услуга в центре админуслуг на проспекте Шевченко, 4 – 990 гривен, а в госпредприятии "Документ" на площади Веры Холодной (аккурат напротив здания миграционной службы) – 957 гривен. Таким образом одессит экономит более 400 гривен.

Правда, во сколько оцениваются потраченные на споры в очередях нервы, не знает никто. В любом случае, у людей есть выбор…