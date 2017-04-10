Эксперт: безвиз для Украины может притормозить Франция

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

Депутаты Европарламента проголосовали за предоставление Украине безвизового режима, однако это еще это не означает автоматического получения либерализации визового режима с ЕС. И хотя президент Порошенко и глава МИД Климкин уже заявили, что лето для украинцев станет безвизовым, процесс могут затормозить выборы во Франции.

Политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что при въезде в страны Шенгенской зоны даже без виз украинцам тем не менее придется декларировать цель визита. А со временем правила пересечения границы с ЕС будут только ужесточатся.

"Учитывая, что в Европе уровень террористической опасности скорее всего будет повышаться в связи с тем, что ИГИЛ как территориальное образование на территории Сирии и Ирака прекратит вскоре свое существование, понятно, что они готовятся к тому, чтобы действовать подпольно в Европе. Поэтому определенное ужесточение правил будет не из-за Украины", — сказал Владимир Воля в комментарии РИА Новости Украина.

Как отметил эксперт, что касается граждан Украины, то в связи с либерализацие визового режима с ЕС не стоит ожидать огромного количества желающих посетить Европу — все, кто хотел, уже ездят: "У кого есть деньги на поездки по Европе, найдутся и деньги на визы. Те, кто собирается работать в Европе, все равно придется получать рабочую визу".

"В контексте борьбы с нарастающей угрозой терроризма, обычные правила могут ужесточиться даже для тех, у кого безвиз — вообще для всех. Если уже для граждан Евросоюза ввели при пересечении внешних границ ЕС обязательную регистрацию с внесением в базы данных, для того чтобы контролировать переток через внешние границы, я даже не представляю, какие меры могут возникнуть для тех, кто не является гражданами ЕС", — сказал эксперт-международник.

По его мнению, Украина несомненно получит безвизовый режим.

"Скорее всего, будет успешным голосование в конце апреля Совета Европейского союза. Я думаю, что там все пройдет без проблем, тем более, что оно состоится уже после 23 апреля — первого тура выборов во Франции. Тем более, что исход этих выборов уже предрешен: первый тур Макрон — Ле Пен, а второй тур Макрон", — полагает Воля.

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По мнению эксперта-международника, задержки с окончательным решением "украинского безвиза" могут возникнуть в контексте парламентских выборов во Франции.

"Они будут проходить 11 и 18 июня. Вот там кто-то может еще сказать из французских представителей: давайте не сыграем на руку Ле Пен, чтобы она получила больше голосов в парламенте, чем имеет сейчас. Поэтому могут быть такие игры, неоднозначные. Но в целом, в стратегическом плане ничего уже нашему безвизу не угрожает: ну, не в июне по графику, так в июле мы практически его получим", - заключил Владимир Воля.