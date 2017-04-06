Павел Рудяков о природе популярности правопопулистских сил в Европе

РИА Новости Украина

В европейских странах усиливаются "правые" тенденции. Так, один из фаворитов предстоящих президентских выборов во Франции – правый кандидат и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Грядут выборы и в Германии, где всё больше популярности набирает партия "Альтернатива для Германии".

Пустые обещания, миграция, национальные интересы

Согласно проведенному в рамках проекта Sputnik опросу, большая часть европейцев считают причиной роста популярности правых партий пустые обещания властей. В частности, так считают 43% немцев, 33% британцев и 45% французов.

Высокий уровень иммиграции как причину популярности правых политиков назвали 45% французов, 52% немцев и 49% британцев, а неудачную экономическую политику – 34% французов, 17% немцев, а также 20% британцев.

Для французов одинаковой проблемой кажутся как пустые обещания, так и миграция. Кроме того, 34% немцев, 25% британцев и 21% французов недовольны однотипной повесткой ключевых партий.

Правопопулистские силы

По мнению политолога, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, "Национальный фронт" и "Альтернатива для Германии" – это не совсем правые силы.

"В классическом варианте классических партийных раскладов – это не правые силы. Это правопопулистские силы. Они в Европе набирают ход и вес, потому что Европа начинает тормозить. Европа из общества всеобщего благоденствия – "и для меня, и для приезжих" – превращается в общество "только для меня, а приезжие мне мешают". И это сказывается на политических приоритетах", – заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.