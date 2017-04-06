Крен вправо. Причины популярности правых партий в Европе

РИА Новости Украина

В европейских странах усиливаются "правые" тенденции. Так, один из фаворитов предстоящих президентских выборов во Франции — правый кандидат и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Грядут выборы и в Германии, где всё больше популярности набирает партия "Альтернатива для Германии".

Пустые обещания, миграция, национальные интересы

Согласно проведенному в рамках проекта Sputnik опросу, большая часть европейцев считают причиной роста популярности правых партий пустые обещания властей. В частности, так считают 43% немцев, 33% британцев и 45% французов.

Высокий уровень иммиграции как причину популярности правых политиков назвали 45% французов, 52% немцев и 49% британцев, а неудачную экономическую политику — 34% французов, 17% немцев, а также 20% британцев.

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Для французов одинаковой проблемой кажутся как пустые обещания, так и миграция. Кроме того, 34% немцев, 25% британцев и 21% французов недовольны однотипной повесткой ключевых партий.

"В Европе начали понимать ценность национальных интересов и суверенитета, поэтому правые партии, в том числе и "Национальный фронт", набирают популярность. Что важно, эти партии даже не говорят о развале Евросоюза — но о том, что многие разочарованы ЕС, что мнение людей и государств не учитывается", — считает первым зампредседателя Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Sputnik Популярность правых партий в Германии, Франции и Великобритании

По его словам, во Франции многие жители разочарованы миграционным кризисом, проблемами с бизнесом, экономикой.

"Сложно предугадать, кто победит на выборах во Франции, но ясно одно: списывать со счетов правые партии больше нельзя. Приведу в пример Австрию: после президентских выборов правая партия "Свобода" вроде проиграла, но при этом к ней стали больше прислушиваться, она набрала вес, поддержку многих людей и элит. Потому что она отображает национальные интересы государства", — заключил он.