наверх
26.03.201713:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ле Пен заявила, что не поддерживает отношений с отцом

    (обновлено: )28
    Кандидат в президенты Франции заявила, что она не намерена заниматься с отцом политикой, а он не отступается, поэтому "не может больше иметь отношений отец-дочь".
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien, что не поддерживает отношений со своим отцом и основателем партии Жан-Мари Ле Пеном.

    В августе 2015 года Жан-Мари Ле Пен был исключен из рядов созданной им партии после конфликта со своей дочерью Марин Ле Пен, которая руководит "Нацфронтом" с 2011 года. Затем суд города Нантер во Франции утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

    Жан-Франсуа Копе
    francetvinfo.fr
    Жан-Франсуа Копе: на выборах во Франции не должна победить Ле Пен

    "Я не поддерживаю их. Он обусловливает возвращение к семейным отношениям претворением в жизнь политических отношений. Я ему четко сказала: "Я больше не буду заниматься с тобой политикой". Поскольку он не отступается, он не может больше иметь отношений отец-дочь", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, какие отношения она поддерживает со своим отцом. Лидер "Нацфронта" отметила, что она несчастна из-за этого.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

    Ранее Ле Пен заявила о намерении "сделать Францию снова великой". Она также выступает против "ношения платков в общественных местах". По ее словам, она не против мусульман, а против "исламского фундаментализма". Политик обвинила иммигрантов в атаках, в результате которых во Франции погибли более 200 человек за два года. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске