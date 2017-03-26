Ле Пен заявила, что не поддерживает отношений с отцом

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien, что не поддерживает отношений со своим отцом и основателем партии Жан-Мари Ле Пеном.

В августе 2015 года Жан-Мари Ле Пен был исключен из рядов созданной им партии после конфликта со своей дочерью Марин Ле Пен, которая руководит "Нацфронтом" с 2011 года. Затем суд города Нантер во Франции утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

"Я не поддерживаю их. Он обусловливает возвращение к семейным отношениям претворением в жизнь политических отношений. Я ему четко сказала: "Я больше не буду заниматься с тобой политикой". Поскольку он не отступается, он не может больше иметь отношений отец-дочь", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, какие отношения она поддерживает со своим отцом. Лидер "Нацфронта" отметила, что она несчастна из-за этого.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Ранее Ле Пен заявила о намерении "сделать Францию снова великой". Она также выступает против "ношения платков в общественных местах". По ее словам, она не против мусульман, а против "исламского фундаментализма". Политик обвинила иммигрантов в атаках, в результате которых во Франции погибли более 200 человек за два года.