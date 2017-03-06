Ле Пен намерена сделать Францию "снова великой"

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу CBS News, что готова "сделать Францию снова великой".

"Конечно. Я так говорю уже много лет", — ответила Ле Пен на вопрос ведущего о том, намерена ли она "сделать Францию снова великой" (вопрос журналиста построен по аналогии с лозунгом президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" — ред.).

"Франция — это не буркини (мусульманский костюм для купания, закрывающий все тело — ред.) на пляже. Франция — это Брижит Бардо (знаменитая французская актриса — ред.)", — отметила Ле Пен.

Ле Пен заявила, что выступает против "ношения платков в общественных местах". Она отметила, что выступает не против мусульман, а против "исламского фундаментализма". Политик обвинила иммигрантов в атаках, в результате которых во Франции погибли более 200 человек за два года. Однако, "иностранцам во Франции, у которых есть работа, которые уважают наши законы, наши кодексы, не о чем беспокоиться", добавила Ле Пен.

На юго-востоке Франции около трех десятков городов запретили носить буркини на пляжах, что вызвало в стране общенациональную полемику. Позднее Государственный совет — высшая административная инстанция — признал неправомерным запрет на ношение буркини на одном из пляжей, после чего правозащитники через административные суды добились отмены аналогичных запретов во многих других городах.