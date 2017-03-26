Ле Пен назвала причины отказа предстать перед судьями

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пояснила причины своего отказа предстать перед судьями, ведущими расследование по делу о фиктивном найме двух помощников.

Ранее сообщалось, что Ле Пен вызвали в суд для возможного предъявления обвинений по делу о фиктивном найме двух помощников. Лидер "Нацфронта" отказалась предстать перед судьями, ведущими расследование, заявив, что она не будет отвечать на повестку суда до окончания президентской кампании.

Читайте также: Жан-Франсуа Копе: на выборах во Франции не должна победить Ле Пен

"Я отказалась сдаться, потому что я потребовала назначения следственного судьи 15 месяцев назад. Мне отказали, и ждали начала президентской кампании, чтобы назначить этого известного следственного судью. Такой образ использования правосудия неприемлем. Таким образом, если они ждали 15 месяцев, они могут также подождать еще полтора месяца или пять лет… Я — жертва судебного преследования, которое ведет господин (экс-глава Европарламента Мартин) Шульц", — заявила Ле Пен в интервью газете Parisien.

По словам Ле Пен, "Европарламент не терпит, когда внутри него существует оппозиция".

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля. Адвокат Ле Пен Марсель Кессальди заявил, что намерен оспорить это требование в Европейском суде. Он также сказал, что выдвинутое требование является "политически мотивированным шагом". Сообщалось, что Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.

Ранее Ле Пен отказалась прийти на допрос по делу о фиктивном найме двух членов ее команды в качестве помощников европарламентария. При этом ее адвокат заявил, что лидер "Нацфронта" готова пройти допрос после того, как состоятся президентские выборы во Франции.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.