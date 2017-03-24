Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прибыла в Москву

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прибыла в здание Госдумы РФ, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

Политик прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам.

У Ле Пен запланирована встреча с председателем ГД Вячеславом Володиным, а также участие в заседании комитета по международным делам.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила Госдуму РФ

В комитете напомнили, что это не первый приезд лидера "Национального фронта" в Россию в контексте традиционного межпарламентского сотрудничества. Она неоднократно встречалась с российскими депутатами, в том числе со спикером нижней палаты 6-го созыва Сергеем Нарышкиным в мае 2015 года.

На запланированных встречах в Госдуме в пятницу планируется обсудить проблемы международной безопасности, в первую очередь борьбы с терроризмом, а также вопросы развития российско-французского диалога.

Кроме того, в культурной части программы Марин Ле Пен намерена посетить выставку "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель".

Напомним, первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты Франции прошли в понедельник вечером на телеканале TF1. Из 11 кандидатов на высший государственный пост во Франции в них приняли участие пятеро — лидеры предвыборных опросов: председатель правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер партии "Вперед", социал-либерал Эммануэль Макрон, кандидат правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, победитель праймериз "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых, основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

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Результаты другого опроса этой компании также показали, что Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции.