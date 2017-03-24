наверх
24.03.201710:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Россия

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прибыла в Москву

    (обновлено: )26540
    Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен встретится в пятницу с депутатами Госдумы и обсудит вопросы развития российско-французских отношений.
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила Госдуму РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прибыла в здание Госдумы РФ, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

    Политик прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам.

    У Ле Пен запланирована встреча с председателем ГД Вячеславом Володиным, а также участие в заседании комитета по международным делам.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила Госдуму РФ

    В комитете напомнили, что это не первый приезд лидера "Национального фронта" в Россию в контексте традиционного межпарламентского сотрудничества. Она неоднократно встречалась с российскими депутатами, в том числе со спикером нижней палаты 6-го созыва Сергеем Нарышкиным в мае 2015 года.

    Первые дебаты кандидатов в президенты во Франции
    Patrick KOVARIK / AFP
    Шум и гам: первые дебаты кандидатов в президенты во Франции

    На запланированных встречах в Госдуме в пятницу планируется обсудить проблемы международной безопасности, в первую очередь борьбы с терроризмом, а также вопросы развития российско-французского диалога.

    Кроме того, в культурной части программы Марин Ле Пен намерена посетить выставку "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель".

    Напомним, первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты Франции прошли в понедельник вечером на телеканале TF1. Из 11 кандидатов на высший государственный пост во Франции в них приняли участие пятеро — лидеры предвыборных опросов: председатель правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер партии "Вперед", социал-либерал Эммануэль Макрон, кандидат правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, победитель праймериз "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых, основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

    Читайте также — Жан-Франсуа Копе: на выборах во Франции не должна победить Ле Пен

    Результаты другого опроса этой компании также показали, что Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киллер Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Политический эксперт Сергей Быков
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Юлия Самойлова
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ