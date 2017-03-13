наверх
13.03.201704:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ле Пен выступила против митингов турецкой диаспоры во Франции

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (18)

    36
    По словам лидера партии "Национальный фронт", кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен, Франция не должна принимать на своей земле предложения, которые отвергли другие демократии, "никакой турецкой избирательной кампании во Франции".
    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен выступила против проведения во Франции митингов, связанных с разрешением политических вопросов Турции.

    Посольство Нидерландов в Анкаре и консульство в Стамбуле остаются в осаде
    Канал Euronews в Youtube
    Диппредставительства Нидерландов в Турции остаются в осаде

    Смотрите также: Турецкий флаг поднят над консульством Нидерландов в Стамбуле

    В воскресенье кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон обвинил президента страны Франсуа Олланда в том, что он нарушил европейскую солидарность, разрешив проведение митинга с участием министра иностранных Турции Мевлюта Чавушоглу. Аналогичное мнение выразил экс-министр экономики, кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон.

    "Почему мы должны принимать на нашей земле предложения, которые отвергли другие демократии? Никакой турецкой избирательной кампании во Франции", — написала Ле Пен в микроблоге Twitter.

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    Ранее власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед турецкими избирателями министра юстиции Турции Бекира Боздага. Он покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

    В прошлое воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ. В отношении Нидерландов он в эти выходные заявил, что они ведут себя как "банановая республика".

    Высший избирательный совет Турции назначил 16 апреля датой референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Артем Маслаков
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти