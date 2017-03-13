Ле Пен выступила против митингов турецкой диаспоры во Франции

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен выступила против проведения во Франции митингов, связанных с разрешением политических вопросов Турции.

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В воскресенье кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон обвинил президента страны Франсуа Олланда в том, что он нарушил европейскую солидарность, разрешив проведение митинга с участием министра иностранных Турции Мевлюта Чавушоглу. Аналогичное мнение выразил экс-министр экономики, кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон.

"Почему мы должны принимать на нашей земле предложения, которые отвергли другие демократии? Никакой турецкой избирательной кампании во Франции", — написала Ле Пен в микроблоге Twitter.

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 12 березня 2017 р.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

Ранее власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед турецкими избирателями министра юстиции Турции Бекира Боздага. Он покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

В прошлое воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ. В отношении Нидерландов он в эти выходные заявил, что они ведут себя как "банановая республика".

Высший избирательный совет Турции назначил 16 апреля датой референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.