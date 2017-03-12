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    СМИ: глава МИД Турции назвал Нидерланды "столицей фашизма"

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    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (15)

    (обновлено: )16621
    Согласно информации, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды "столицей фашизма", выступая на митинге во французском городе Мец.
    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на митинге во французском городе Мец и назвал Нидерланды "столицей фашизма". Об этом сообщает агентство Рейтер.

    Президент Турции Тайип Эрдоган
    REUTERS Huseyin Aldemir
    Сам ты нацист. Пресса ФРГ о скандальном заявлении Эрдогана

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    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил власти Франции за возможность провести митинг в одном из городов страны на фоне трудностей в проведении мероприятий в других европейских странах.

    "Нидерланды, так называемая столица демократии, и я говорю это в кавычках, потому что на самом деле они являются столицей фашизма", — приводит агентство слова Чавушоглу.

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    Президент Турции Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    Ранее власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед турецкими избирателями министра юстиции Турции Бекира Боздага. Он покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

    В прошлое воскресенье Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

    Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля дату референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Эрдоганом.

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