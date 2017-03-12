Премьер Нидерландов намерен урегулировать отношения с Турцией

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен стремиться к урегулированию отношений с Турцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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По словам премьер-министра Рютте, правительство Нидерландов "будет продолжать работать над деэскалацией". "Если Турция выберет путь эскалации, мы будем вынуждены отреагировать, но мы сделаем все возможное для деэскалации", — сказал он.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.