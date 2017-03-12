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    Премьер Нидерландов намерен урегулировать отношения с Турцией

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (16)

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    По словам Марка Рютте, правительство Нидерландов "будет продолжать работать над деэскалацией": "Если Турция выберет путь эскалации, мы будем вынуждены отреагировать".
    Марк Рютте
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен стремиться к урегулированию отношений с Турцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Фатма Бетюль Сайян Кайа
    aa.com.tr/ru
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    По словам премьер-министра Рютте, правительство Нидерландов "будет продолжать работать над деэскалацией". "Если Турция выберет путь эскалации, мы будем вынуждены отреагировать, но мы сделаем все возможное для деэскалации", — сказал он.

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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