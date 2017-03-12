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    Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией - СМИ

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    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (17)

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    Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, "не может быть и речи об извинении". По его словам, Турция должна извиниться за то, что произошло в субботу.
    Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался принести извинения перед властями Турции от лица правительства. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    Посольство Нидерландов в Анкаре и консульство в Стамбуле остаются в осаде
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    Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    "Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что они сделали вчера", — заявил Рютте. В отношении турецкого министра по делам семьи, Рютте добавил, что правительство Нидерландов "хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии". "Это привело к хаосу и картинам, которые мы видели вчера в центре Роттердама", — сказал премьер.

    Ранее полиция голландского Роттердама задержала 12 участников протеста у здания турецкого консульства из-за беспорядков. Собравшиеся протестовали против отказа властей Нидерландов разрешить въезд в страну главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

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