Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался принести извинения перед властями Турции от лица правительства. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

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Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

"Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что они сделали вчера", — заявил Рютте. В отношении турецкого министра по делам семьи, Рютте добавил, что правительство Нидерландов "хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии". "Это привело к хаосу и картинам, которые мы видели вчера в центре Роттердама", — сказал премьер.

Ранее полиция голландского Роттердама задержала 12 участников протеста у здания турецкого консульства из-за беспорядков. Собравшиеся протестовали против отказа властей Нидерландов разрешить въезд в страну главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.