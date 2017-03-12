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    В мире

    Реакция Турции на действия Нидерландов будет жесткой – премьер

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (10)

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    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал события в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом". Йылдырым призвал турок, проживающих в Нидерландах, к спокойствию.
    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым
    REUTERS/Umit Bektas

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов и заявил, что ответные меры Анкары будут предельно жесткими.

    Ранее власти Нидерландов не позволили министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Сайян Кайе войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме.

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    "Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", — цитирует Йылдырыма агентство Anadolu.

    Премьер отметил, что министр по делам семьи и социальной политике Турции находилась в Европе с целью информирования граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции, назвав события в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом".

    По словам Йылдырыма, несмотря на дипломатические усилия Турции, урегулировать вопрос организации встречи турецкого министра с соотечественниками в Роттердаме так и не удалось.

    "Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека", — сказал премьер.

    Йылдырым призвал турок, проживающих в Нидерландах, к спокойствию. "Члены турецкой диаспоры не должны поддаваться на провокации. Лучшим ответом для подобного рода фашистских методов станет референдум 16 апреля", — добавил премьер.

    Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Кайя отправилась в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

    В субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить митинг в голландском Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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