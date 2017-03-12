Реакция Турции на действия Нидерландов будет жесткой – премьер

REUTERS/Umit Bektas

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов и заявил, что ответные меры Анкары будут предельно жесткими.

Ранее власти Нидерландов не позволили министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Сайян Кайе войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме.

Читайте также: Европейские историки протестуют против Вятровича — носителя лженауки

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", — цитирует Йылдырыма агентство Anadolu.

Премьер отметил, что министр по делам семьи и социальной политике Турции находилась в Европе с целью информирования граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции, назвав события в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом".

По словам Йылдырыма, несмотря на дипломатические усилия Турции, урегулировать вопрос организации встречи турецкого министра с соотечественниками в Роттердаме так и не удалось.

"Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека", — сказал премьер.

Йылдырым призвал турок, проживающих в Нидерландах, к спокойствию. "Члены турецкой диаспоры не должны поддаваться на провокации. Лучшим ответом для подобного рода фашистских методов станет референдум 16 апреля", — добавил премьер.

Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Кайя отправилась в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

В субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить митинг в голландском Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.